陳展鵬𧨾女兒小豬比開心不設底線 袁偉豪化身「湊仔公」一家三口遊樂園

【明報專訊】陳展鵬與太太單文柔、袁偉豪張寶兒夫婦昨日帶同子女到主題樂園出席保良局慈善活動，同場還有劉穎鏇、車婉婉與兒子車浚義（BBQ）、蘇永康太太馮翠珊與兒子蘇展弘等。

單文柔教女兒捐利市錢行善

陳展鵬表示帶女兒陳諾瑤（小豬比）跟機構受惠兒童玩，教導女兒尊重每個人，讓她明白各人成長都不同，有些會失去父母，要珍惜每個階段。單文柔亦教導女兒要幫助別人，女兒最初不肯每月捐出部分利市錢，經解釋後就明白及願意捐錢。

陳展鵬表示女兒到樂園玩最開心，之前6歲生日便來慶祝。單文柔爆老公被女兒要求在膊頭放龜公仔，陳展鵬稱為𧨾女兒開心無底線，「當日女兒生日，看到她開心我們就開心，我沒什麼偶包，盡量舒服和自然」。他透露將拍新劇，老婆着重節日感，趁開劇前有時間多陪家人慶祝節日。

袁偉豪與張寶兒首次帶16個月大兒子到樂園玩，他戴上孭帶一身「湊仔公」裝束，稱不覺辛苦，反而十分享受，「這個階段要面對這情况，不似以前到樂園自己玩機動遊戲，現在一切以小朋友行先，婚前試過在外地樂園拍拖，今次帶兒子到樂園感覺很不同」。

張寶兒帶兒子上廣州撐老公

張寶兒透露老公以前總會帶幾部相機為她拍照，袁偉豪笑言今次「搞唔掂」沒帶相機，決定用手機拍照。他稱之後會經常帶兒子來玩，已準備買年票，除工作外，大部分時間都留給家庭，私人時間只限周末約朋友遊車河食早餐，早上11點前交人，好想珍惜兒子成長階段，老婆的私人時間轉了夜晚煲劇。

袁偉豪本月25日到廣州舉行個唱，挑戰唱兩小時，正積極練歌。張寶兒笑老公在樂園扮泰山大嗌開聲，她會帶兒子上廣州支持。

記者：林祖傑