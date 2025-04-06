入行20年馬不停蹄 岡田將生今年停工休息

【明報專訊】《黃金少年》35歲男星岡田將生早前獲邀擔任亞洲電影大獎（AFA）青年大使，推廣亞洲電影。他來港期間接受本報專訪，透露入行20年，一直馬不停蹄工作，今年會停工休息，好好思考未來發展。

未有時間看《九龍城寨》

岡田將生對於擔任青年大使，深感榮幸，同時表示想對亞洲電影有所貢獻，多參與推廣活動。談到日本電影獨特之處，他稱有種溫暖感，帶出日本漂亮景色，特別推介三宅唱執導的《長夜盡頭的微光》，該片探討歧視、情緒病等社會問題。被問到日本影壇的變化，他稱改變了許多，變得更加開放，台前幕後均願意溝通及表達意見。

岡田將生自言愛看電影，尤其鍾情動作片，「因為可以完全投入動作世界，忘卻煩惱。我特別喜歡韓國及香港的動作片，總是讓人熱血沸騰」。《九龍城寨之圍城》在日本大受歡迎，他表示好想睇，可惜未有時間。

入行近20年的岡田將生，足迹遍及電影、電視及舞台劇，演出作品近百。單是去年便演出《黃金少年》、《Last Mile》等3片，還有4部電視劇，包括《1122好夫妻》及《不適當也要有個限度》等。年初至今已參演電影《一去不返》、日劇《御上老師》及《地震之後》，他稱雖然忙到沒有私人時間，想看電影也不行，但真的很喜歡演戲，「因為鍾意才去做，才有體力去做」。至於會否重溫舊作，他即耍手擰頭說：「從來不會，因為太怕醜了。」他自言其中一部特別不堪回首，但不可以說出來，因為對其他演員及導演等好像很沒禮貌。

岡田將生去年底宣布與《虹色病歷簿》女星高畑充希結婚，踏入人生另一階段，他透露今年決定不拍戲，「入行近20年，如今30多歲，一路好努力工作，覺得是時候去充實自己，想想將來的路，給自己時間去思考人生」。

來港買XO醬當手信

決定暫時停工的岡田將生稱最近開始關注養生，「年紀開始大，不能接受自己衰老，所以詢問了許多專家，應該如何養生。其實要健康還是要多做運動及注意飲食。」他透露之前在港買了XO醬做手信，試過用XO醬炒飯，覺得很好味，會想再買一些回去日本。他還問記者，香港有什麼好的醬料，給他介紹了辣椒醬，希望他與家人會喜歡。

服裝造型：OISHI YUSUKE

化妝及髮型：ISONO AKARI

場地：香港朗廷酒店

特別鳴謝：亞洲電影大獎學院

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵