金賽綸逝世49天 好友金寶拉發文悼念

昨日是金賽綸逝世49天，其好友金寶拉（圓圖）在社交網公開兩人昔日的片段及發文悼念。

【明報專訊】《殺手代父》女星金賽綸2月16日陳屍住所，終年24歲；上月起其遺屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」稱金賽綸15歲開始與《淚之女王》金秀賢拍拖6年，並連環公開兩人的合照佐證，又指金秀賢所屬事務所向她追債。金秀賢其後承認兩人曾交往，但強調在金賽綸成年後才開始，日前召開記者會逐點反駁，又表示入稟控告「橫豎」及金賽綸遺屬誹謗，索償120億韓圜（約6500萬港元）。昨日是金賽綸離世49天，她在演藝圈的好友、《天空城堡》金寶拉透過社交網發文悼念故友，「當時你11歲，我16歲，在一次試鏡中認識，你很好奇，喋喋不休地說了好一會兒」。

金寶拉稱看着金賽綸升上初中、高中、自己開車，指對方很喜歡收信，也開始喜歡寫信給她，無論是傳短訊或親筆信，就算不是生日也寫，「討厭寒冷的老么，不要摔倒，傻瓜，快收信吧」。金寶拉還上傳了一段兩人笑容燦爛的影片，寫道「只顧說話連飯也沒好好吃的賽綸，現在吃完飯再說吧」。

據悉金賽綸與金寶拉及AKMU（樂童音樂家）成員李秀賢十分老友，曾一起亮相節目《獨立萬歲》。據報在韓國文化中，逝世第49日相當重要，象徵真正要和故人道別，這也是金寶拉在金賽綸逝世後，首次公開悼念對方。