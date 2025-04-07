劉穎鏇郭柏妍組「魔音女團」曬性感 陳山聰讚區明妙犀利 合照勁多like

【明報專訊】劉穎鏇、郭柏妍、張振朗、陳山聰、丁子朗及區明妙等昨日到天水圍宣傳無綫劇《奪命提示》，亦為本月13日43歲生日的林子善提早慶祝。

劉穎鏇與郭柏妍齊以劇中性感組合「Double C」造型亮相，即場大跳可愛舞步，現場不少粉絲歡呼。劉穎鏇笑稱很少為劇集宣傳要穿成這樣，感覺有點尷尬，希望能讓觀眾期待她們這場戲，「為演好這場跳舞戲，特地抽空練舞，本周會播出」。郭柏妍表示入行前曾有女團夢，沒想過可以拍劇圓夢。

郭：主動吻丁子朗好尷尬

劉穎鏇與郭柏妍劇中還要唱歌，錄音片段被取笑「魔音」，劉穎鏇說：「我們為達到魔音效果，硬要逼自己走音，錄完後聲都沙晒，魔音到不可再魔。」郭柏妍稱唱時耳朵很辛苦，如果觀眾反應好，考慮開直播唱正常版本，又透露本周播出她的熒幕初吻，回想拍攝時緊張面紅，因要主動吻丁子朗，加上拍攝場地冷氣壞了，又焗又熱，「未試過咁主動，全部人望住好尷尬，不想NG要惜多次，但最後都有少少NG」。

陳山聰表示拍完日本飲食節目即回港幫手宣傳，在當地沒擔心地震，更幸運見到富士山全貌及櫻花滿開。他稱活動前跑步擦傷腳，兒子為他貼上愛心膠布。提到劇中誤會區明妙喜歡他，被對方進逼時「硬晒軚」十分搞笑。他說：「大家首次合作，她是很勤力的女生，『硬晒軚』只是戲劇效果，不過她好犀利，我在社交平台上載這些劇照吸很多like，是宣傳《奪命提示》以來最多人like的相。（與劉佩玥合照無人like？）都有，大家不同類型。」區明妙表示拍攝時不尷尬，透露之後還有女僕裝性感造型。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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