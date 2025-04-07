細菌感染 心情沮喪 艾頓莊稱眼疾無法看兒子打波

【明報專訊】英國殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）原定去年11月推出與Brandi Carlile合作的專輯《Who Believes in Angels》，但因眼疾延遲，他日前接受英國《泰晤士報》訪問，談及視力受損的情况，表示無法看到兒子運動，曾感到很沮喪。

上月剛慶祝78歲生日的艾頓莊，去年跟美國創作女歌手Brandi Carlile合作的新專輯《Who Believes in Angels?》原定2024年11月推出，他因右眼受到細菌感染，新專輯延期至上周五（4日）才面世。

艾頓莊去年首次透露自己視力受損，稱在法國南部度假期間染病，導致視力下降，當時他樂觀表示，正積極尋求改善視力的方法。日前他接受《泰晤士報》訪問，談及病况，「我看不到電視，也無法閱讀。我看不到我的孩子打欖球和踢足球，這讓我很難過，因為過去都會去看，這真的讓人沮喪。但我告訴自己，已經擁有很好的生活，美好的家庭，而且左眼還能看到一些東西。你只能適應現况，繼續前行」。

艾頓莊與伴侶David Furnish育有兩名兒子Zachary和Elijah，現年分別14及12歲，艾頓莊稱很享受與他們共度的時光。2023年演出Glastonbury音樂節後他決定不再巡演，他在訪問中表示，「我無法再超越那次演出，那麽（繼續下去）還有什麽意義？你必須知道何時該收手。過去我一年要演出120場，難怪我的手指已不堪重負……音樂是我一生中最偉大的恩賜，而現在我78歲了，依然感覺前所未有的好。這雙眼睛確實讓人煩惱，但我們會克服的，還有許多事值得去做」。

製作新專輯狀態欠佳

新專輯《Who Believes in Angels?》日前面世，艾頓莊聯同拍檔Brandi Carlile、作曲人Bernie Taupin，以及長久合作的唱片監製Andrew Watt出席座談會，討論有關製作新專輯的過程；艾頓莊表示一點也不容易，「入錄音室試圖創作一張偉大的專輯，卻無法預測接下來會發生什麼」。他稱他們四人最初沒有歌曲，沒有計劃，只是想大家交流一下，「不幸的是，我的狀况不太好，感到疲憊不堪」。曾五奪格林美音樂獎項的艾頓莊表示，最困擾他的是不知自己能否勝任這音樂計劃，「這導致了許多焦慮和急躁情緒。某程度上這些情緒似乎是必要的，因為我從未像這次一樣充滿不安」。艾頓莊又提到跟Brandi Carlile友情深厚，甚至會彼此帶孩子一起度假。