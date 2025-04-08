BOYNEXTDOOR香港演唱會講《西遊記》經典對白

【明報專訊】韓國男團BOYNEXTDOOR前晚來港開騷，6名成員Taesan、Sungho、Jaehyun、Leehan、Riwoo及Woonhak先以歌曲《Earth, Wind & Fire》及《Dangerous》揭開序幕，然後自我介紹，Woonhak以廣東話說：「大家有無掛住我，我係大家嘅寶貝。」又大讚現場氣氛「好好Feel」及港迷「世一」。

演唱會長約兩個半小時，成員唱出大熱歌曲《If I say, I love you》把歌詞改成普通話「我愛你」，又落台近距離接觸粉絲。Jaehyun與Sungho搭膊頭唱歌，前者突然獻吻，後者馬上抹走口水，場面搞笑。他們談到香港美食，用廣東話問「食咗飯未呀？」並表示完騷後要開餐，透露已品嘗港式點心及蛋撻。

到了安歌時段，大會播出粉絲自製應援片段，成員感動到眼濕濕，Jaehyun更多次拭淚。個唱結束前，成員逐一用廣東話或普通話發表感言，發音相當標準，以示誠意十足，Taesan引用周星馳主演《西遊記大結局之仙履奇緣》經典對白：「如果要給愛一個期限，我希望是400年。」Sungho則用廣東話清唱一小段Beyond經典情歌《喜歡妳》。成員離開舞台後，大批粉絲湧到台前，6子再度出場，唱罷《Nice Guy》才返回後台。

記者：蘇珮欣