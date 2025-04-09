廣末涼子撞車送院打傷護士被捕 通過酒精測試 被指行為怪異 警方拒保釋或今送檢

【明報專訊】前年婚姻出軌爆不倫戀導致形象崩壞的44歲日本女星廣末涼子，花上兩年時間「洗底」，上月獲富士電視台「解禁」亮相綜藝節目，又擔任高雄《大港開唱》壓軸表演嘉賓，以為全面復工在即，前晚再生事端，先在靜岡縣高速公路追撞貨車，雖然通過酒精測試，卻被指行為怪異；昨日凌晨送院等候治療期間，廣末突然發難，拳打腳踢當值護士，更抓傷對方手臂，警方接報到場拘捕她，暫時不准保釋，最快今天（9日）送檢，若罪成恐怕翻身無望。

廣末涼子所屬事務所昨日上午發表聲明，證實她被捕消息，事發於4月7日下午6時50分左右，廣末駕駛黑色汽車駛經靜岡縣掛川市新東名高速公路期間，懷疑失控撞向前面貨車，廣末座駕車頭損毀，她跟自稱經理人的男乘客同受輕傷，貨車司機則無礙。不過「廣末送院後因一時陷入恐慌，對醫護人員造成傷害，對此深表歉意。由於事件仍在調查當中，不便公開細節，但她將會暫停所有演藝活動，以示反省」。

目擊者稱廣末大呼小叫

據當地傳媒報道，廣末涼子撞車後表現煩躁不安，在高速公路來回踱步，「一時坐下，一時站立，甚至走到馬路中央」，警方接報到場調查，初步認為她身上並沒酒氣，並通過酒精測試，但因行為怪異，不排除稍後要求她接受藥物測試，並向法院申請搜查令，在其座駕甚至住所蒐證；亦有日媒引述目擊者稱，廣末發生交通意外前，曾在公路休息站短暫停留，並向不認識的途人大呼小叫，行為令人側目。

廣末涼子與經理人撞車受傷，送往靜岡縣島田市醫院治療，等待期間她的情緒仍未平復，不斷在院內行來行去，據報當晚共3名護士當值，試圖阻止及安撫但無效，直至昨日零時20分左右，廣末突連環踢向37歲女護士左腳，再抓傷對方手臂，警員當場拘捕她，控以襲擊罪名。截稿前未知廣末是否認罪，日媒引述警方消息指，「除非有特殊理由，否則不准保釋」，最快今天（9日）移送她至靜岡地方檢察廳。

下月活動取消

廣末涼子被捕後，原定下月2及6日在東京和故鄉高知縣舉行《小王子朗讀與音樂演奏心靈之旅》，雖然兩場門票早已售罄，主辦單位仍宣布取消，相信其他工作亦會陸續煞停。廣末過去亦曾發生與汽車有關的鬧劇，雜誌《Friday》2001年7月報道她在東京夜店狂歡後乘的士到千葉縣，因無法支付4萬日圓（約2080港元）車資，被日媒偷拍她呆坐馬路的照片，最後登上陌生人的汽車返回東京，可見她「行為古怪」、「情緒失控」早有前科。

1990年代以模特兒身分入行的廣末涼子，憑日劇《將太的壽司》贏得新人獎，再以《沙灘小子》獲頒最佳女配角，她跟木村拓哉合演《悠長假期》最為港迷熟悉；電影方面，廣末憑《秘密》、《禮儀師之奏鳴曲》奪得影后，雖然事業得意，廣末先後兩度離婚，日本雜誌《週刊文春》前年6月揭發她跟已婚廚師鳥羽周作搞不倫戀，同年7月宣布與第2任丈夫Candle June離婚，形象直插谷底。去年2月廣末與事務所解約，另起爐灶獨立發展，但事業已大不如前，如今傷人被捕，恐怕星途盡毁。