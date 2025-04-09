有機會康城世界首映 《職業特工隊：最終清算》預告曝光

【明報專訊】第78屆康城影展下月13至24日舉行，大會前日公布《狂牛》奧斯卡影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）將會是今年終身成就金棕櫚獎得主，並會在開幕禮上頒獎。2011年曾擔任康城評審團主席的羅拔自言一直跟康城親近，「尤其現在世界分裂的時刻，康城讓我們這些電影人、影迷及朋友團結一起，就像回到家一樣」。康城影展早前公布《別問我是誰》法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）擔任今年主競賽單元評審團主席，據悉明天將公布還有哪些評審成員；角逐主競賽最高榮譽金棕櫚獎的電影名單，預計明天亦會曝光。據美媒Deadline報道，下月22日在港上映的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning），由湯告魯斯（Tom Cruise）主演，很大機會在康城世界首映，尤其湯的前作《壯志凌雲：獨行俠》也是率先在當地登場，繼而贏得全球關注。

主競賽單元方面，《布達佩斯大酒店》韋斯安德遜（Wes Anderson）向來是康城常客，執導新片《The Phoenician Scheme》由《毒網》男星班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）主演，有望入圍。《被奪走的12年》米高法斯賓達（Michael Fassbender）與《盜墓者羅拉》艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）以夫妻檔姿態接拍《哭聲》韓國導演羅泓軫新作《Hope》，還有《毒梟聖徒》黃政民、《絕路狂逃》趙寅成及《魷魚遊戲》鄭浩妍參演，講述在杳無人煙的村莊，突然出現來歷不明的神秘人，與當地村民發生連串怪事，可能入圍角逐金棕櫚殊榮。《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）執導講述高達（Jean-Luc Godard ）拍攝法國新浪潮名片《斷了氣》（香港首映時名《慾海驚魂》）過程的《 Nouvelle Vague》，估計亦會入圍。

琦溫絲莉女兒拍韋斯新片

另一方面，《職業特工隊：最終清算》和《The Phoenician Scheme》預告片前日先後曝光；先說《職》片，這將是湯告魯斯最後一次扮演特工伊頓亨特，承接上集劇情，講述伊頓率領IMF小隊對抗危害全球的AI（人工智能）計劃。湯告魯斯雖然將屆63歲，但預告片中他毫不惜身，上天下海展現靈敏身手，包括在航母一躍入海，又在小型飛機上倒掛，更有他奔跑及埋身肉搏鏡頭。

在德國取景的《The Phoenician Scheme》，由《小行星都市》韋斯安德遜執導，講述主角班尼斯奧迪多路是歐洲首富，《鐵達尼號》琦溫絲莉（Kate Winslet）女兒美亞占菲普頓（Mia Threapleton）扮演班尼斯奧的修女女兒，《Barbie芭比》米高施拿（Michael Cera）則飾演後者的導師。預告片中可見班尼斯奧飛機失事受重傷，但大難不死；之前參演過《小行星都市》的 「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）等均有在預告片中出現。