【開箱】《深痛導賞團》 堂兄弟尋根之旅 基倫高堅贏一致掌聲

【明報專訊】童星出身的基倫高堅（Kieran Culkin）近年狀態大勇，先是《傳媒家族繼承人》扮演富家三少角色贏得多個視帝殊榮，相隔一年，再以《深痛導賞團》（A Real Pain）橫掃金球、演員公會、影評人選擇大獎及奧斯卡最佳男配角殊榮，跟《艾美莉亞變奏曲》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）一樣，戲分足以跟主角睇齊，卻報名角逐配角獎，結果所向披靡。

源於舊短篇故事

《深痛導賞團》沒在香港戲院公映，上月直接在串流平台上架，故事講述堂兄弟大衛（謝西艾辛堡飾）與賓治（基倫高堅飾）個性迥異，也不大合得來，但為了紀念已故祖母，兩人展開波蘭之旅，其中一站正是祖母故居。在探索家族歷史的過程中，這對昔日冤家的矛盾再次浮現，兩人會否不歡而散？

此片由《社交網絡》扮演朱克伯格的謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）身兼編、導、演、監4職，去年1月在辛丹斯電影節首映廣獲好評，而且成本不高，就算到波蘭取景6星期，也不過拍了300萬美元（約2340萬港元），全球收2470萬美元（約1.9億港元）；加上基倫高堅橫掃各大頒獎禮的最佳男配角，又捧走英國電影學院獎（BAFTA）最佳原創劇本，而且入選美國電影學院（AFI）及國家影評學會（NBR）的2024年十優作品，堪稱叫座叫好。

《深痛導賞團》最先緣於謝西艾辛堡2017年為猶太人網上雜誌所寫的短篇故事，講述兩名大學同學，一個作風務實，另一則很任性，結伴到東亞展開一生一次的體驗之旅，結果滯留在一個生態中心的蒙古包內。謝西很喜歡故事中兩名主角恍如歡喜冤家的關係，很想把當中的元素搬上大銀幕，奈何創作遇瓶頸，一直完成不了劇本。當要放棄時卻看見一個到奧斯威辛集中營包午餐的旅遊廣告，啓發了他；身為美籍猶太人第三代，先輩熬過大屠殺，他一直思考現在面臨的挑戰，如何跟家庭在大屠殺受害和倖存的歷史創傷中取得平衡。謝西稱最初只是一個思想實驗，希望透過兩名個性迥異的堂兄弟，面對焦慮和抑鬱等不同程度的痛苦時，如何植入過去二戰的恐怖背景，而不流於說教。據報基倫高堅並非謝西的演員首選，一來對方並非猶太人，但經由謝西童星出身的胞妹荷莉（Hallie Eisenberg）推薦，於是讓基倫參演。後者最初亦曾猶豫，尤其經過幾年拍攝《傳媒家族繼承人》的緊張激烈氣氛，但他很喜歡《深》片劇本，最終決定上馬。

此片除了謝西艾辛堡和基倫高堅，還有《白蓮會2》福田知盛（Will Sharpe）、《辣身舞》珍妮花格雷（Jennifer Grey）參演。其實基倫扮演的賓治，戲分由頭帶到尾，與男主角無異，這角色也讓人又愛又恨，觀衆很容易代入大衛的一方，同感到尷尬，譬如賓治會把大麻寄到酒店，大衛深恐犯法。遊華沙起義紀念碑時，賓治提議團友模仿雕像的動作，大衛不同意，賓治卻能帶動大家參與，大衛落得如局外人的下場。另一方面，賓治的感性跟大屠殺歷史有更深的聯繫，像旅行團包頭等火車車票到馬伊達內克集中營，他便覺得不妥，硬要到二等車廂，大衛不得不陪伴他。到猶太墓園參觀，他斥責導遊占士只會生硬說資料，毫無感情，也不尊重長埋黃土的往生者。大衛向團友解釋賓治有多不可理喻，特別半年前曾吞了大瓶安眠藥時，團友反而寄予同情；大家話別時，占士甚至感謝賓治啓發，對於導遊工作有了全新看法。基倫高堅把情緒起伏不定，偶爾莽撞，隨性又不失魅力的人，演得出神入化，觀衆像陪着大衛坐了一回情感過山車。

展現波蘭美麗風光

另外，此片在波蘭不少名勝取景，展現當地美麗、充滿活力、多彩繽紛的一面，再不是過往鐵幕國家的刻板印象，導演和攝影師均應記一功。