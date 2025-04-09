《三命》徐浩昌演出過關雪前恥 蘇家樂被鬧不氣餒 何啟華成就解鎖

【明報專訊】杜琪峯（杜sir）監製ViuTV劇《三命》，起用新人蘇家樂擔正男主角，伙拍何啟華（阿Dee）和徐浩昌（肥腸）。三人受訪時稱劇中故事圍繞蘇家樂飾演的駱澤信因微小差錯，走上三段截然不同的人生路；三個不同命運的駱澤信，一個是公務員，一個是漫畫家，另一個是黑幫分子；阿Dee與肥腸以朋友身分在其身邊出現。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

蘇家樂是中葡混血兒，在澳門長大，擁澳門大學葡萄牙語專業（榮譽）學士學位，曾任職政府中葡語翻譯員，後來到港入讀演藝學院，隨即轉當演員，曾參演多部電影和劇集的小角色，《三命》是他佔戲分最重的劇集。

家樂歷8次試鏡獲選男主角

蘇家樂表示演戲經驗淺，通過8次試鏡後獲選男主角，感覺震撼，奈何簽了保密協議，連媽媽都不敢告知，開工前一個月被要求減20磅配合角色，沒有時間去感受喜悅，只能戰戰兢兢面對演出，他說：「拍劇時自己不斷因不夠信心、不夠放鬆做得不好，每晚都睡不好，又甩頭髮，經常在片場黑面，肥腸擔心我會被嚇至轉行，阿Dee就說『你一做主角就打大佬！好彩又不好彩啦』。」

阿Dee與肥腸表示拍劇時感受到蘇家樂壓力大，便想起自己入行的經歷，認為每個演員都有必經階段，阿Dee說：「尤其今次跟銀河精英團隊合作，講求『快、狠、準』，家樂不夠狠、不夠準，就開始緊張起來，經常被導演嗌名就疑神疑鬼，又以為所有NG都是自己錯，我有時會鼓勵他，幸他不斷調整心態。」

肥腸：導演幫我掃走沙石

肥腸在蘇家樂崩潰時，只用眼神或拍拍對方手臂安慰，開工甚少一起閒聊，希望彼此專心演戲，他說：「我都要顧好自己的戲，與家樂演對手戲會緊張，所以拍攝前我們不停對戲和研究如何演繹，拍兩兄弟食煲仔飯的那場戲，發揮出默契，好玩又難忘。」肥腸提到拍攝多NG，因導演想拍出更多可能性，「導演不容許我演出有停頓位，覺得似忘記對白，重拍就是幫我掃走沙石，令演出無痕迹，給我上了寶貴一課，原來劇本夠實淨，不用添加太多設計，演員演活角色就足夠」。阿Dee也從這部劇學識展現最純粹的演技，「以前演戲會為角色設計很多，今次演得很乾淨，幕後很認同，先後兩次加我戲分，好開心」。

阿Dee呻無緣接觸杜琪峯

阿Dee拍完整部劇也無緣接觸杜sir，對他來說是壞消息又算好消息，「杜sir只負責拍補戲，他睇片看過我演出，覺得無問題，不用補戲。雖然我無機會跟他討論角色，但無形間給我肯定和信心，已是成就解鎖，知道自己的演出做對了，會捉住這經驗成長」。肥腸重提參演《七人樂隊》表現麻麻，遭杜sir責罵，心底留下很大愧疚，幸今次再與對方合作，表現過關，一雪前恥，「杜sir對我的態度明顯不同，我肯定拍《三命》前，他對我無信心，相信現在不再抗拒用我這個演員」。

蘇家樂自爆因溝通問題，拍劇時曾用錯演繹方法，被杜sir在街頭開咪大鬧「我未見過咁蠢嘅演員」，他未有因此氣餒，深信自己會進步令對方改觀，「杜sir有句話令我很深刻，『你不要理我會不會鬧你，你做好想做的事先，你怎會諗到我的想法，你諗到就做了杜琪峯啦』。我很認同，若我太在意別人的睇法，就會產生不必要的壓力，其實只需汲取建設性意見就夠」。談到劇集收視信心？他認為每部劇成功與否關乎整體，該劇在擁有的資源下已做到最好，也會尊重觀眾喜惡。

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