杜琪峯盼退休前再與梁朝偉合作 稱一定要在港拍《黑社會3》

【明報專訊】杜琪峯於多哈電影學院Qumra出席大師班前，接受外地媒體Screendaily訪問，大談電影計劃，又透露執導Anson Lo（盧瀚霆）主演新片仍未完成拍攝因由，他指過去3年只斷續拍了10日戲便停工至今，原因是無感覺，「唔知點拍落去，唯有等一等」。

盧瀚霆主演新片未埋尾

該片題材取自他對當下香港的觀察和感受，談及有關「希望」主題，但他表示內心未整頓好，雖故事有粗略概念，惟未成熟不能透露，杜琪峯說：「第一步先要處理自己對香港的情緒，但試過很多次，甚至想離開香港思考劇本，也不成功。」他稱該片還會有名資深老戲骨與年輕女演員參演，期望未來3個月完成拍攝，片名待後期製作結束才公布。

杜琪峯談及另一正籌備的新片。據報是由梁朝偉主演的黑幫電影，預計今年底或明年初開拍，於日本北海道取景。他表示曾與梁朝偉討論拍攝計劃，但對方仍未動筆簽約，「他是我最好的朋友，希望在我退休前或他息影前，再跟他拍多一部電影」。

杜琪峯稱未擱置開拍《黑社會3》，雖未有劇本，但已有很多意念，「現在不是好時機，如果有機會就會拍，不過一定要在香港拍，如不是就無意思」。

支持特朗普

對於香港電影近年輸出外地比以往困難，杜琪峯認為或許跟市場改變有關，「10年前，我們可以賣片去台灣、馬來西亞、新加坡及泰國等地，部分電影更可去到歐洲、南美洲，但現在再無這些市場」。他相信部分原因是跟串流平台崛起有關，但拒把市場空間收窄的責任歸咎於此，認為這只代表了轉變。

杜琪峯在訪談中表態支持美國總統特朗普，認為美國早前「太左傾」，又形容關稅措施「合理」。

娛樂組