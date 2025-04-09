【娛樂場】《安居樂業》 江嘉敏睇樓見識潮裝室內設計

【明報專訊】江嘉敏今年2月宣布離開效力9年的無綫謀新發展，除初登舞台做音樂劇外，又為HOY TV主持節目《安居樂業》。好多香港人夢想安居樂業，特別在高樓價的年代，年輕人上車談何容易，因此當有足夠能力擁有自己物業時，大家都會出盡心思，打造稱心滿意的安樂窩。

主持初哥江嘉敏每集帶觀眾參觀兩個單位，介紹各式各樣的dream house，從設計意念、裝修用料，以及選擇家電，為準備裝修家居的觀眾提供實用資訊。擁有理想家居，最煩惱是如何變成實用又有個人風格，節目邀請不同的室內設計師，分享最新家居設計風格、裝修技巧和利用物料顏色提升家居美感的同時，又能配合日常生活需要。

荃灣一個老牌私人屋苑單位率先登場，由於單位業主有很多不同嗜好和興趣，設計師Heiman大膽以彩色系為設計主調，全屋以紅、綠、黃、藍4種鮮艷顏色互相衝擊，充分展現屋主個人特色。江嘉敏一入屋便被屋內的colorful配搭所震撼，除視覺刺激，全屋的設計亦考慮到屋主對玩樂設施的需求，在不同區域設置小機關，為屋主提供秘密娛樂小天地。

江嘉敏之後一連介紹兩個重新裝修的居屋單位，居屋單位一向偏小型，大部分均400餘呎左右，要有足夠儲物空間，很考驗設計師的經驗和能力。無獨有偶，兩單位的設計師均運用了牆身櫃，將間隔與儲物二合為一，擴大單位的空間感，亦為業主提高了私隱度。位於瓊山苑的單位，業主夫婦育有小孩和養了3隻狗，設計師採用防火木紋耐磨物料膠板，比較耐用。

另一位於屯門的單位，設計師採用長虹玻璃做躺門的主要用料，長虹玻璃透光不透影，提升了單位的採光感，關了房門都不會影響客廳的光猛度，又可保留主人房的私隱。

設計師派佈置家居貼士

觀眾除透過《安居樂業》看到不同形式的單位與各種設計意念、特色，還有設計師介紹如何運用一些新穎的建材佈置家居，達至不同目的，例如地板、特色牆磚、潔具、牆紙和地氈等。節目亦會教大家如何安排家中電器的擺放佈局，包括電源的安排與插頭位置，達到慳位又實用的效果。

《安居樂業》

逢周六晚8時正 HOY TV（77台）播映