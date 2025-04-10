陳瑞輝惜黃德斌感尷尬 陳秀珠惡鬥「新抱」余香凝

【明報專訊】黃德斌、余香凝、陳瑞輝（Frankie）、陳秀珠、沈貞巧（Gao）和邱傲然等昨日到商場宣傳下周一（14日）首播的ViuTV劇《麻甩媽咪》，眾演員介紹角色關係，現場播出Frankie與余香凝合唱的主題曲MV。陳秀珠自爆劇中演「恐怖奶奶」，與「新抱」余香凝經常鬥氣，令「兒子」陳瑞輝做磨心變夾心人。余香凝解釋：「我原本是乖新抱，因被黃德斌上身才不怕奶奶變成鬥氣。」

陳秀珠開心與MIRROR成員拍劇，最想與陳卓賢（Ian）合作，讚對方有運動細胞、玩得、唱得又識樂器，笑言男人彈琴很浪漫。她之前在社交網貼出與方力申和新婚太太葉萱合照，被網民笑是見「奶奶」，因方力申曾在無綫劇《甜孫爺爺》演她二仔。陳秀珠稱當日是巧遇，大讚葉萱身形高䠷和靚女，「稍後會再約劇中另外兩子劉愷威和陳宇琛見面，『3個仔』重聚」。

陳瑞輝稱與女友關係開心

陳瑞輝劇中要親吻太太余香凝，因對方被黃德斌上身，拍攝時要惜男方額頭，更有其他親熱戲，令他尷尬不好意思，黃德斌叫他放鬆盡量試做，「除父親外，第一次惜男人，感覺好陌生，如果下次有機會拍男男同志劇，都會考慮」。問到他的感情狀况，他稱不便透露太多，只形容與女友關係開心，未受之前負面報道影響，又否認因女友變低調，笑稱之後會盡量高調。

沈貞巧為Marf感驕傲

黃德斌與沈貞巧演父女，飾演的士司機的黃德斌因意外離世，難忘拍喪禮戲躺在棺材瞓足一晚，感覺冰冷，慶幸拍攝順利有收利市。沈貞巧前日到啟德體育園欣賞英國搖滾樂隊Coldplay演唱會，她接受新聞採訪，熒幕打出「Gao」字，有網民製作搞笑圖寫上「市民沈貞巧」。她形容看演唱會心情好感動又震撼，讚任暖場嘉賓的COLLAR隊友邱彥筒（Marf）叻女，為對方流淚，「能在如此大場地近距離欣賞Coldplay演出，感覺很不同，好替Marf開心，她台上唱COLLAR團歌《idc》，像帶我們的精神上台，再用中文和英文介紹自己，那一刻很為她感驕傲」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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