力爭首封金像獎影后 大熱衛詩雅鍾雪瑩激戰

【明報專訊】第43屆香港電影金像獎頒獎典禮4月27日舉行，今屆最佳男、女主角競逐激烈。他們早前以型格姿態拍攝特刊。《久別重逢》許恩怡、《虎毒不》談善言和《從今以後》的第39屆金像獎最佳女配角區嘉雯，均首次提名，衛詩雅和鍾雪瑩則連續兩屆入圍爭影后，衛詩雅已憑《破．地獄》獲得三個女主角獎項，包括第三十九屆華鼎獎、第六十一屆亞太影展及2024年度香港電影導演會大獎，成績斐然。鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》的聾人角色，去年獲封金馬影后，看能否再下一城。今屆最佳女主角5強，無論誰勝出，都是首次封金像影后。

3影帝鬥兩初哥

提名最佳男主角是《破‧地獄》許冠文、《爸爸》劉青雲、《臨時劫案》郭富城、《九龍城寨之圍城》林峯及《看我今天怎麼說》游學修，各具實力。五強中林峯和游學修皆首度提名爭影帝，首屆香港電影金像獎最佳男主角許冠文，40多年後憑《破‧地獄》角逐影帝，早前膺2024年度香港電影導演會年度大獎最佳男主角。

曾3奪金像獎影帝的劉青雲憑《爸爸》獲第十八屆亞洲電影大獎最佳男主角。同是金像影帝的郭富城在《臨時劫案》中演悍匪，戲中哨牙、爛耳，無論外形及說話方式，都十分「騎呢」，演出跳脫，令人眼前一亮。

娛樂組