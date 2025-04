next

【明報專訊】林峯相隔9年再踏紅館舞台,5月23至25日舉行3場《GO WITH THE FLOW林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,反應熱烈,3場門票優先訂票已售罄。林峯日前出席活動時,預告演唱會將加場。昨日主辦單位表示開會商討後,宣布加開5月22日、26日及27日3場,共6場,打破林峯入行以來演唱會場次紀錄;6場門票將於明早10時公開發售。

呼應去年5場《LOVE FLOWS澳門演唱會》,林峯配合是次主題「go with the flow」,於紅館四面台呈現「Storm風暴」,帶出變幻莫測的可能,營造視聽饗宴。林峯目前密鑼緊鼓綵排,又精挑細選歌單,準備好與一眾Honeys(粉絲暱稱)在紅館萬人大合唱。

娛樂組