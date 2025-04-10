【娛樂場】《香港系列之原味道》 冼靖峰遴迍整雞蛋仔惹笑料

【明報專訊】 冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文和潘靜文主持無綫飲食節目《香港系列之原味道》，為尋找真正來自香港或香港製造的本地優質食材，足迹遍佈魚場、鮮果園、鮮菜園、水耕菜工場、食品廠和醬料廠等，追味尋源之餘，亦希望喚起香港市民對本土食物的重視，支持一班堅守香港原味道的有心人，共同振興本地經濟。

主持人帶領觀眾深入了解本地特色食材和美食的養殖及生產過程，包括阿拉比卡咖啡豆，以極嚴謹與細緻方法培育的本地嘉美雞，在保守傳統手工藝和創新味道中取得平衡的手工粉麵；鮮甜肥美的local士多啤梨，以及近期熱門美食店的招牌豬柳蛋雞蛋仔、手切粉仔和老婆餅。

冼靖峰被封「遴迍王」，做什麼都論論盡盡，試整雞蛋仔時，在100分滿分下，只獲店主給9.5超低評分，場面搞笑。冼靖峰之後與潘靜文採摘咖啡豆期間，大唱經典廣告歌《陽光空氣》，畫面如MV般唯美，二人卻古靈精怪做出懷舊動作，引得全場大笑。

王汛文口齒伶俐表現佳

冼靖峰除任主持，還親自作曲填詞其中一首片尾曲《窩心的味道》，歌中一句「小店香氣迎面撲，彷彿始終關心我，將你溫暖跟世間冷酷再拔河」，被讚有詩意；另一片尾曲《原味道》由黃劍文作曲。新晉「東張女神」王汛文首次主持其他節目，表現亮眼，除口齒伶俐，與幾名主持的互動亦相當自然。

冼靖峰和王汛文到元朗一間主力賣粉仔的小店，學習如何製作手工粉仔和老婆餅。其間手工粉仔老闆娘蘭姐與冼靖峰分享童年美好回憶，說她的媽媽會帶自己和5兄弟姊妹到姨媽家一起煮粉仔，是他們的重要家庭活動之一。蘭姐母親和姨媽已離世，蘭姐說到此處一度哽咽，冼靖峰見狀顯得不知所措，之後主動擁抱蘭姐給予安慰，展示暖男一面。

冼靖峰化身暖男送抱

蘭姐透露雖然為了開店，每天由早上8時多工作至晚上至少9時許，食客的肯定成了她一路以來的動力，「你整出嚟嘅嘢食有人認同，係一件好開心嘅事」。蘭姐表示難忘有食客向他們送畫作，「想客人開心咁嚟，開心咁返屋企」。冼靖峰聞言即說冼媽媽也是愛下廚之人，「我媽咪都鍾意整嘢食，佢都會講同一番說話」。

《香港系列之原味道》

4月12日起 逢周六晚8時 翡翠台播映