拍片支持周國豐慈善騷 張敬軒過來人身分談抑鬱症治療方法

【明報專訊】香港情緒健康學會舉辦《好在有朋友》慈善音樂會前晚開鑼，周國豐任導演及talk show主持，HiFi天后黃翠珊演唱，表演嘉賓沈震軒，通過音樂與情緒個案分享，呼籲大眾關注情緒健康的重要。

周國豐邀肥媽（Maria Cordero）、車婉婉、羅啟豪、李佳及顏米羔等出席支持。張敬軒（軒仔）拍片支持及提到患情緒病經歷，26歲時發現患上遺傳性抑鬱症及少許躁鬱症，當時服精神科藥物治療，覺得藥物影響工作和生活，便尋求其他治療方法，感恩身邊有好朋友給予支援，帶他外出和陪伴，令他有傾訴渠道，最有效方法是做義工到院社和監獄探訪，幫助人同時治癒自己，讓鬱結找到出口。他呼籲受情緒困擾的同路人要有信心，不要感孤單，可向身邊人和社會機構尋求協助，盡快走出困局。

周國豐爆無畀黃博滿分原因

周國豐讚好友黃翠珊唱歌好聽，給對方表現滿分。提到《中年好聲音3》預告中，參賽者黃博獲99分，周國豐承認自己沒給滿分。他解釋只給黃博19分原因，「其他評審包括林子祥都給20分滿分，我不想太快見到100分，會對參賽者帶來好大壓力，特別今季競爭激烈，我承認是雞蛋裏挑骨頭，預了被網民罵」。

魯振順早前向TVB行政主席許濤申訴被《中年好聲音》歌手搶飯碗，影響收入。顏米羔相信不太關事，自己都是等公司安排工作，每人都可發表意見，不便評論。他不是常有騷做或唱歌表演，要等安排。

顏米羔不覺《中年》歌手搶飯碗

顏米羔正籌備開拍電影，最近不停開會。提到早前捲入欠債風波，被影到駕名貴跑車接載女伴。他稱單憑幾張照片很難說明，無意特別澄清，多謝大家關心，只可說有車牌。是否多女伴？他笑稱從小被一班女人包圍，包括媽媽和幾個家姐，多謝大家關心他的感情狀况，現在沒太多時間想感情事。

記者：林蘊兒