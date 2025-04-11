與歌迷久別重逢 鄭伊健感動眼濕濕

【明報專訊】「鄭伊健真心同盟國際歌迷會」成立33周年，日前以「久別重逢」為主題舉行聚會，筵開25席，招待約300名來自世界各地的粉絲。伊健相隔8年再辦歌迷聚會，化身導演兼司儀，親自安排表演項目。他邀請音樂監製陳光榮、歌手朱雋言及樂隊表演，還有陳光榮兒子Aiden打頭陣演奏大提琴。粉絲以這30多年來跟伊健經歷的片段剪輯成MV回禮。伊健看後非常感動，一度講不出話，強忍淚水，他說：「30幾年，有啲朋友喺度，有啲移咗民，有啲朋友……大家身體健康！」

全場大合唱《Together》

伊健獻唱《隨時候命》、《一起衝一起闖》等歌曲，台下粉絲大合唱，氣氛高漲。演唱《Stronger》前，伊健說：「新冠疫情期間要戴口罩出街，有好多嘢做不得，那時我拍了個廣告，首歌由陳光榮寫，我好鍾意歌詞，鼓勵大家在低潮時不要咁易放棄！」之後他與粉絲合照和抽獎，尾聲時全場大合唱《Together》。

伊健宣布陳光榮將推出電影《久別重逢》原聲唱片；陳光榮表示好喜歡這部電影，伊健用了另一層次去演繹，令他更鍾意部戲，決定出原聲唱片。伊健說：「現在出碟不簡單，尤其是黑膠碟。當日話出CD我都有反對，仲有無人買？原來是有㗎！」陳光榮表示黑膠碟正在德國印製，下月推出。娛樂組

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