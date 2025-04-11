開茶室紀念廖啟智 陳敏兒辦生死教育助同路人

【明報專訊】已故藝人廖啟智（智叔）遺孀陳敏兒和二子廖文信日前到新城電台接受李有毅和兒子李國煒主持的《Ben同Benson「Chur」到行》訪問，64歲陳敏兒與智叔育有3子，幼子廖文諾2006年因血癌病逝，智叔2021年胃癌去世，面對兩至親離開，陳敏兒稱幸有信仰依靠支撐人生，讓她看到人生是有意義。

學按摩助患癌智叔入睡

好學不倦的陳敏兒早前到美國攻讀研究快樂的課程，成立「幸福生活協會」機構，開設了一間茶室，幫助大家尋回快樂，「人都是追求快樂，但不是人人都可以快樂，我將學到的融入社會，畀大家跟住這方式，成為一個快樂人」。

李有毅透露曾到訪陳敏兒的茶室，茶室除紀念智叔，陳敏兒亦在這兒開班授課，陳敏兒說：「人面對生死，是人生一個好重要課題，我立志做生死教育課程，包括身心靈課程和手部按摩。當日智叔生病時，成個禮拜失眠，我臨時臨急去學，一幫佢按摩，不夠3分鐘就聽到他扯鼻鼾，先知原來咁勁，有些照顧者有需要，我就開班教他們」。

廖文信拒成眾人焦點

陳敏兒為這個生死教育課程閱讀大量書籍，其中5句是人生很重要的說話，包括「多謝你、我愛你、對不起、我原諒你、再見」。她說這5句說話在生離死別時，可以減低分離的遺憾，之後好好說再見，不要含糊拖泥帶水，要接納肉體上分離，可以精神上繼續連繫。

陳敏兒見證有家人和病者，透過這5句說話修補好多關係，「走的人會走得冇咁遺憾，在生的亦會將遺憾減到最低」。

廖文信近年在YouTube頻道小薯茄任全職影片製作人，閒時喜歡玩音樂彈Bass，陳敏兒笑稱樂隊中彈Bass的人最不搶眼。廖文信笑言：「的確係冇咁光芒，不過其實我好鍾意這種感覺，即我在這個位是重要的，但最好不要望住我。」

娛樂組