【開箱】《協商的技術》 李帝勳打企業併購戰

金大明飾演律師，擁有出色的說話技巧，同時帶動組員之間的氣氛。

【明報專訊】韓劇《模範的士》系列男星李帝勳主演有線頻道JTBC劇集《協商的技術》上月8日開播，一向擅拍動作戲的他，新劇棄演復仇者，轉打商業「戰爭」，為觀眾帶來新鮮感，編導也把沉悶的企業併購過程，加入人性化情節，收視節節上升，由首集只有3.3%一直升至第10集的8.8%，證明捧場者眾。香港觀眾可以在煲劇平台「黃Viu」收看《協商的技術》。

「白蛇」組隊打響頭炮

新劇講述併購專家尹洙諾（李帝勳飾）擅長評估企業價值、推進合併和收購，他作風狠辣且不擇手段，加上一頭白髮，因此被外界稱為「白蛇」。山人集團會長宋在植（成東日飾）為解決11兆韓圜（約585億港元）公司債務，聘請尹洙諾協助，後者找來律師吳順英（金大明飾）、舊同事郭敏貞（安賢好飾）和實習生崔振秀（車康潤飾）組成「M&A」團隊。

另一方面，集團首席財務長河泰秀（張鉉誠飾）暗地擴充勢力，並處處針對尹洙諾。事實上，會長宋在植也不信任他，只因集團常務李東俊（吳萬錫飾）推薦才起用尹洙諾，他首先建議出售集團唯一賺錢的子公司山人建設，經過多次談判，終以9兆以上韓圜達成協議，為團隊打響頭炮。

併購過程充滿人性

企業併購故事看似沉悶且題材狹窄，幸好編劇李勝英聰明，透過不同類型的協商故事，帶出併購不只是買與賣，還有很多方式，營造趣味及追看性。劇集以單元故事方式，每兩集交代一個併購故事，首兩集出售山人建設後，尹洙諾建議山人集團進軍電子商貿業務，提議收購初創遊戲公司CHACHA，表面上是一家面臨倒閉的企業，尹洙諾看中對方一個以速遞員為題材的遊戲程式，配合山人集團的物流發展，提高公司價值。另外，尹洙諾亦為會長解決私人財務問題，阻止集團股價跌穿1萬韓圜（約53港元），防止Samoel基金公司行使債主權利，接手集團營運。

劇集另一亮點是併購過程充滿人性，例如首兩集講述出售山人建設時，公司旗下一個重建項目處於膠着狀態，全因一名業主不肯出售單位，經過尹洙諾了解，原來業主不忍離開丈夫墓地，他設法解開業主心結，終可推進重建項目。另一劇情提到會長獨生女兼某度假村行政總裁宋志奧，由於經營不善，理應盡早出售物業，其後癌症復發，尹洙諾透過協商，成功出售度假村。

結局揭開主角秘密

劇集支線是揭開尹洙諾的黑歷史，他曾被指透過哥哥尹珠錫名義，購入某製藥公司股票，其後他涉嫌操縱股價被查，哥哥在調查期間自殺身亡。尹洙諾一直否認操縱股價，重返山人集團就是為了查明真相，預計本周播出最後兩集，將會揭開謎底。

《協商的技術》最大賣點是李帝勳，近年主演《解碼追兇》、《搜查班長1958》及《模範的士》系列，令他人氣急升。《模範的士》第3季預計今年內推出，明年以《解碼追兇》第2季接力。李帝勳向來擅演動作戲，今次進軍商界，演技沉穩，他跟組員互動也有火花，各自以專業知識，推動併購程序，每當提到商業專用名詞，組員均以生動輕鬆方式解說，方便觀眾理解，值得一讚。