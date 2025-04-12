莊子璇23歲生日呻無人約會 《聲夢》停辦 冼靖峰潘靜文未感可惜

【明報專訊】黃劍文、冼靖峰、潘靜文、莊子璇及王汛文主持無綫節目《香港系列之原味道》今晚首播，昨日眾人在記者會分享到本地雞場、魚場、菜園拍攝的感受。莊子璇昨天23歲生日，獲送上生日蛋糕慶祝。她的生日願望是節目收視爆燈，與家人身體健康。她父親早前病情嚴重，一度入住深切治療部，出院後已逐步康復，稱父親日前偷偷外出，她不放心但沒辦法；又呻生日沒人約會，只跟家人食飯慶祝。她自認眼角高，擇偶條件首要專一，為人夠真及心地善良。是否曾遇「渣男」？她說沒遇過，但見過身邊不少朋友被騙，故寧願慢慢選擇，寧缺勿濫。王汛文首次擔任綜藝節目主持，心情緊張又興奮，趁機不停試食，幸工作量大，未有增磅。

魯振順日前向TVB行政主席許濤反映被《中年好聲音》歌手搶飯碗影響收入。《中年2》歌手黃劍文稱不太清楚對方言論，工作是按公司安排去做，沒太多意見。

黃劍文不清楚搶飯碗言論

TVB舉辦歌唱比賽《聲秀》，取代舉辦兩屆的《聲夢傳奇》，曾志偉稱參賽者年齡太小難控制，故提高年齡規定。參加首屆《聲夢》的冼靖峰與潘靜文對停辦未感可惜，「今年不辦，不代表將來或幾年後不會重辦，明白有新節目推出，可吸引大家注意和增加新鮮感，公司自有考量。不同的比賽有不同年齡者參加，無需刻意比較。可能大家在網上多留意見和多集氣，之後再辦《聲夢3》也不出奇，公司決定我們控制不到」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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