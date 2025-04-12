老戲骨谷峰離世 享年94歲 姜大衛曬海報悼念 姜皓文難忘前輩鼓勵

【明報專訊】資深演員谷峰前晚傳出上月在寓所離世消息，前邵氏武打男星衛子雲周三（9日）在抖音發布影片，提到：「谷叔已經走了！」內地傳媒報道有知情者透露，上月27日谷峰被家人發現在寓所離世，享年94歲，死因有待公布。谷峰好友邵音音向傳媒證實谷峰離世噩耗；曾與谷峰合作的姜大衛對老拍檔離世感惋惜；姜皓文當年低潮時獲谷峰鼓勵繼續堅持，對方是他非常敬重的前輩和導師，希望一路好走。

娛樂組

谷峰離世消息於衛子雲的抖音片中透露，衛子雲邊抹淚邊說：「我這一輩子只向他借過錢，我感恩到現在。谷叔已經走了，如果我能夠教他易筋經多好。」他跟谷峰昔日在片場認識，當年衛子雲還是小伙子，叫谷峰谷叔叔，他想買一部琴，谷峰知道後二話不說借錢給他。有知情人士透露上月27日，谷峰被家人發現在寓所離世，至於死因目前未有公布。邵音音也向傳媒證實谷峰走了。

「女兒」盧巧音︰下次再見啦

姜大衛曾在1971年上映的《新獨臂刀》與谷峰合作，他在社交平台上載《新》片的海報及留言悼念︰「老朋友，老拍檔，老對手，老前輩，一路好走RIP！」盧巧音在無綫劇《天涯俠醫》飾演谷峰女兒，她上載兩人當年合照，寫道︰「小林知道您𠵱家一定好快樂，下次再見啦！一路好走啦前輩！谷峰先生！好好嘅前輩，一秒入戲。」關寶慧傷感留言︰「谷爺，一路好老！永遠懷念你用普通話親切的叫我『老鄉』，敬愛的前輩。」

姜皓文去年在無綫節目《與天地對話》談到曾有名「阿哥」指其演藝事業已緣盡，建議他專心向烹飪方面發展，令他很不開心，後來拍攝時遇見前輩谷峰跟他說︰「實到你嘅，唔好轉行呀，身邊人走晒咪輪到你囉，頂住呀！」他聽到谷峰去世感到很可惜，對方是他非常敬重的前輩和導師，合作拍戲時教識他很多，會掛念對方，希望前輩一路好走。

兩奪金馬獎最佳男配角

谷峰（原名陳思文）1965年加入邵氏公司擔任基本演員，曾參與逾200部電影，是著名性格演員，演技老練，代表作有《新獨臂刀》、《保鏢》、《雙俠》、《清宮大刺殺》及《黃飛鴻》等，常以首領人物的姿態出現在邵氏武俠及武打電影中。他在《九品芝麻官 》與周星馳合作，飾演常威父親常昆，令觀眾印象深刻。他憑《武松》及《待罪的女孩》獲第19及第20屆台灣金馬獎最佳男配角。1990年代，谷峰以拍電視劇為主，在無綫演出《鹿鼎記》、《創世紀》、《妙手仁心》等，在《鹿鼎記》飾演老謀深算的海大富，被指不作他人選。他最後一部無綫劇是2008年《法證先鋒II》，之後逐漸淡出影視圈，最後參演電影是《我愛HK開心萬歲》。

3年前最後露面 精神狀態甚佳

谷峰近年深居簡出，但不時與圈中好友聚會，不少網民曾偶遇谷峰，拍下照片後在網上分享。

谷峰最後一次露面是2022年，當時年屆92歲，從照片可見他精神狀態甚佳，對鏡頭笑得開心，還舉起V字手勢，非常親切。