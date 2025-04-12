香港電影金像獎 徐克施南生獲頒終身成就獎

【明報專訊】第43屆香港電影金像獎4月27日舉行，大會昨日公布終身成就獎得主是導演徐克及電影製作人施南生；資深配音演員姜小亮與韓冬青夫婦獲頒專業精神獎，表彰他們多年來為香港電影界作出卓越貢獻，其努力和成就激勵同行電影工作者。

專業精神獎得主姜小亮韓冬青

電影金像獎協會主席爾冬陞代表董事局向4名得獎者道賀，讚揚徐克在電影創作上努力不懈追求卓越及勇於突破，創造無數經典作品；施南生以其國際視野及出色的市場推廣能力，多年來不遺餘力將港產片推廣至國際影壇。爾冬陞同時褒揚姜小亮與韓冬青數十年來專注投入港產片的國語配音工作，讓世界各地華人透過他們的配音演繹，觀賞港產電影，是推動香港電影到中外華語市場的幕後功臣。

徐克1979年首次執導作品《蝶變》已突顯創作才能，40多年導演生涯，一直保持旺盛的創作力，不僅執導多部經典電影，更於1984年與施南生共同創立「電影工作室」，監製多部成功作品，包括1986年吳宇森執導《英雄本色》，1987年程小東導演古裝片《倩女幽魂》等。他還在技術上突破，1983年執導《新蜀山劍俠》引入荷李活特技師，首次以西方特技手法拍攝中國傳統武俠小說中的壯觀場面。施南生擅長行政、策劃、發行、公關及市場推廣，處事風格俐落果斷、眼光獨到。

娛樂組