金賽綸傳分手後買醉撞車 網民指歌手WOODZ為「男友」

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸2月陳屍寓所，終年24歲，遺屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎」）公開她15歲開始跟《淚之女王》金秀賢拍拖6年的證據，後者澄清二人由2019年夏天到2020年秋天交往，強調當時女方已成年，令事件變羅生門。被指是金秀賢「喉舌」的YouTuber李鎮浩日前再爆料，指金賽綸2022年醉駕導致車禍的「元兇」並非金秀賢，而是跟圈中男友分手後借酒澆愁，網民透過蛛絲馬迹，推斷此人是男團UNIQ前成員、現已轉為獨立歌手的WOODZ（曹承衍）。

遺屬早前公開金賽綸手機通訊軟件截圖，力證她跟金秀賢自2015年11月19日開始拍拖，直至2021年7月7日分手，又展示二人親吻合照、軍中情書，甚至金秀賢在女方家中半裸洗碗的相片，金秀賢已入稟首爾中央地方法院，控告遺屬及「橫豎」誹謗，索償120億韓圜（約6350萬港元）。趁「橫豎」近日暫停報道金秀賢消息，另一YouTuber李鎮浩則落力為金秀賢「洗白」，日前透過網上節目聲稱金秀賢由2016年至19年間，跟另一女性拍拖3年，直至他退伍前才分手，繼而與金賽綸交往，又指後者戀愛經驗豐富，舊愛包括企業家、體育明星、歌手、偶像練習生等，並公開2019年5月金賽綸在首爾街頭與某男生拍拖兼親吻的影片，力證當時男友並非金秀賢，而是另有其人。不過畫面質素差，難以辨別真偽。

片段曝光後，金賽綸遺屬接受韓媒《京鄉體育》訪問，聲稱根據手機通訊紀錄，當晚她曾致電回家，表示在女性友人家中，並附上照片佐證；報道又指當時金賽綸屬於YG娛樂旗下藝人，公司並不容許拍拖，更遑論當街牽手擁吻。

李鎮浩繼續爆料，指金賽綸與金秀賢分手後，於2021年初至2022年5月17日與歌手男友拍拖，並曾於21年7月12日到男方與母親同住的寓所過夜，質疑遺屬聲稱她在21年7月7日跟金秀賢分手的說法，「分手未夠一星期就到新歡家裏留宿，令人難以信服吧？」網民根據李鎮浩提供線索，包括金賽綸為男友送上餐車打氣的社交媒體照片，認定男方就是男團UNIQ前成員、目前正在服兵役的男歌手WOODZ（曹承衍）。

另一方面，李鎮浩又指金賽綸與男友分手後，由於情緒低落，缺席為韓劇《獵犬》後期錄音，當晚相約友人到首爾狎鷗亭買醉，凌晨4時再到卡拉OK唱歌至清晨，就在駕車送友人回家途中發生意外，醉駕撞毁路邊電箱，成為演藝事業停擺的導火線。

金秀賢公開手機通訊分析報告

金秀賢前日透過事務所公開他的手機通訊分析報告，根據韓國Truebaum語言分析中心透過「作者識別技術」，分析文字、句型、詞彙出現頻率等18項語言特徵，認為金秀賢提供2018至25年間的信息內容大致脗合，相信出自同一人手筆；至於遺屬公開他跟金賽綸在2016年的對話，則有明顯差別，由他本人撰寫的機率只有8%，暗示有人曾修改。不過，類似技術並非絕對準確，例如該中心代表曾在電視節目上分析「N號房」案件主謀的資料，當時認定疑犯是「40多歲的知識分子」，最終與事實不符。