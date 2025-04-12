【開箱】《奪命狂DATE》 家暴受害者當自強 善用新科技鋪排劇情

【明報專訊】昨天是美國新片開畫日，當中包括《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力（Rami Malek）主演的《復仇反擊戰》（The Amateur）、宗教動畫《萬王之王》（The King of Kings，暫譯）、實時呈現軍人如箭在弦行動的《戰役》（Warfare），還有《死亡無限LOOP》基斯杜化蘭登（Christopher Landon）執導的小本驚慄片《奪命狂DATE》（Drop）；強敵環伺下，美媒預計《奪命狂DATE》首周末收600萬至800萬美元，成績不算突出，但在爛番茄網站綜合103篇影評文章，《奪命狂DATE》得分85%。其實在單一場景遭監視及威脅完成不可能任務的橋段，《奪》片絕非首創，但片中把女主角維奧莉設定為家暴倖存者，放低創傷再次約會，怎料招來噩夢，卻為同類型角色注入更豐富肌理。

被威脅殺初次約會型男

《奪命狂DATE》講述單親媽媽維奧莉單身已久，與交友網站認識的型男攝影師亨利首次到高級餐廳約會；浪漫氣氛很快被連環匿名隔空傳送到維奧莉手機的相片破壞；維奧莉被對方警告，要獨自完成所有命令，不能告訴任何人，否則會殺掉留守家中的胞妹和年幼兒子，餐廳內其他人也會遭殃。匿名者對她的終極命令，正是要殺害首次見面的亨利。

此片導演基斯杜化蘭登是資深編劇，擅長驚慄恐怖片題材，前作包括《窺兇殺人》及《午夜來嚇》系列，執導的《死亡無限LOOP》亦成績不錯，一連拍了兩集。反而扮演維奧莉和亨利的美瑾法希（Meghann Fahy）與班頓施佳納（Brandon Sklenar），影迷可能覺得較陌生，前者在《白蓮會2》有突出表現；班頓以西部劇《1923》嶄露頭角，其後在《痛愛完成式》扮演女主角碧琪麗芙莉（Blake Lively）的初戀男友，可見演出機會漸多。不過在《奪命狂DATE》以美瑾扮演的維奧莉為中心，基本上95分鐘片長她從頭帶到尾，每個畫面都圍繞她。

像《奪命狂DATE》般把主角設定在一個場景受到監視及威迫，然後要聽從指令完成任務，並非什麽石破天驚的橋段，《蝙蝠俠與羅賓》祖舒密查（Joel Schumacher）執導的《來電險事》，《企鵝》視帝哥連費路（Colin Farrell）扮演的角色，便被困電話亭，匿名者以其妻的生命威嚇他公開自己出軌的秘密。《猛鬼街》韋斯奇里雲（Wes Craven）執導《長途嚇機》，《焦點追擊》麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）扮演酒店客服經理，在午夜航班遭《奧本海默》金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）飾演的恐怖分子威脅必須要調動一名政要的房間，好伺機暗殺對方，否則會對其父不利。

人設豐富掩蓋不合理情節

以上兩片的套路都跟《奪命狂DATE》類近，其中一點不同的是，《奪》片善用現代科技元素，據報拍攝意念來自監製金馬倫富勒（Cameron Fuller）某次度假期間，不斷收到AirDrop的神秘信息；《奪》片編劇再加以發揮，片中把AirDrop改成另一手機軟件，但用法相若，可在50呎範圍內收到陌生人傳來的信息，維奧莉便是從踏入餐廳開始，即不斷收到信息；然後又安排餐廳內的閉路電視幾乎無處不在，她的一舉一動，包括寫下求救信息，對方也瞭如指掌，幾乎每一步都先發制人。另一方面，她也透過手機可監察家中狀况，因而知道匿名者並非靠嚇，真的派員闖入住所，她的胞妹及兒子正危機四伏。

此片另一特點是關懷家暴受害者，其實《長途嚇機》中麗素麥雅當絲也有遭受暴力的不快經歷，造成她不容易屈服，並尋求反擊機會的韌性。《奪命狂DATE》首幕便交代維奧莉被丈夫虐打，又威脅殺害兩人的兒子，鏡頭以丈夫把手槍塞在維奧莉手中便打住，留下丈夫是怎樣喪命的懸念；下一幕已是多年後她當上治療師，並透過視像開解家暴受害者。電影後段亦安排了一段頗長對話，維奧莉剖白當年被丈夫家暴的日子如何挺過來。兒子固然是她生命中的第一位，但同時這段經歷，造就她敢於反抗，不會坐以待斃。豐富的人物個性，也掩蓋了片中很多不大合理的劇情，譬如妹妹中槍不死，以及維奧莉被狂打也只是輕傷等。

上映日期：4月10日