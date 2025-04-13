衛蘭廣州開騷感謝伯樂黎明雷頌德 嘉賓古巨基即興改詞唱《大叔》

【明報專訊】衛蘭《OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》首站前晚於廣州舉行，她穿著紅色套裝登場，唱出多首經典歌曲，帶給歌迷回憶及驚喜。衛蘭提到距上次廣州開演唱會已相隔7年，很開心從這地方開始巡唱。她提到因爸爸是結他手，從小受薰陶喜歡音樂，到18歲遇上人生兩名伯樂黎明與雷頌德，趁機感謝他們，讓她得到很多美好的音樂作品，讓這些歌陪伴大家成長，「感謝歌迷這20年來的陪伴，我經歷很多高低，亦因為這些經歷讓自己變得更好」。

首場嘉賓是古巨基，兩人合唱《My Love My Fate》及《愛與誠》。衛蘭表示跟對方多年前在錄音室第一次見面，然後再於節目《聲生不息》遇上，但一直無機會合唱，所以特意邀對方擔任嘉賓。她稱入行前已留意古巨基的音樂作品，特別喜愛《Can We Try》，被對方聲線觸動。古巨基亦大讚衛蘭，「正如我在《聲生不息》所說，她的歌聲具備天賦而且非常努力，是不可多得的寶藏歌手」。古巨基表示曾在音樂會翻唱衛蘭的作品，當中最喜歡《大哥》，笑言如果現在要唱可能需要改歌名，「因為我現在已是『大叔』了」。他即興改歌詞清唱《大叔》，現場歌迷拍掌叫好。他又充當攝影師，幫衛蘭與歌迷影大合照。

娛樂組

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