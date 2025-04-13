YOUNG POSSE今香港開騷 隊長Sunhye慶祝21歲生日

【明報專訊】韓國新晉女團YOUNG POSSE今日假新蒲崗The Burrow開騷，5名成員Yeonjung、Jiana、Sunhye、Jieun及Doeun昨接受本報訪問，她們稱很興奮來到香港，想抽空四出觀光。Jiana表示小時候曾隨父母來港，暢遊迪士尼樂園，想與衆隊友再去一次。Sunhye表示喜歡電影《重慶森林》，想去重慶大廈「朝聖」。粉絲推介她們吃蛋撻及雞蛋仔，打算稍後試食。

昨天剛巧是隊長Sunhye的21歲生日，稱收到許多祝福，十分高興，稱是歷來最難忘的生日；又謂在韓國有粉絲為她舉辦「生日應援咖啡店」，來港前特地去「打卡」，但韓國人生日傳統必備的海帶湯則未吃。

談到早前在美國舉行巡迴騷，她們稱每場演出均難忘，Yeonjung說：「看到粉絲每站以相同造型來捧場，十分感動。」Sunhye稱在得州的粉絲推薦她們品嘗當地著名烤肉，由於行程緊密，以為會錯過，幸好最終也吃到。

新歌《Cold》的MV早前在台灣取景，YOUNG POSSE透露拍攝當日非常寒冷，卻全程在戶外取景，故凍到震，還因為吃了許多地道美食，導致「小肚腩」現形。

5名成員均在千禧後出生，其中Doeun及Jieun分別17及15歲，要兼顧工作及學業；Jieun表示剛升上高中，每日返學見到同學都很高興，從他們身上獲得力量，所以從不覺累。被問到出道不足兩年，有什麽難以習慣？她們均稱個性較內向、怕醜，不太懂表達對粉絲的愛，但會以偶像Red Velvet、Blackpink及KARA為目標，繼續努力。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳