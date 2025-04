梁朝偉劉嘉玲拍拖睇Coldplay尾場 主音Chris Martin助Rapper蔡承恩宣傳新歌

【明報專訊】英國搖滾天團Coldplay一連4場假啟德體育園主場館舉行《Coldplay:Music Of The Spheres World Tour》巡迴演唱會前晚圓滿結束,共吸引近20萬觀眾欣賞。尾場吸引不少圈中人捧場,包括影帝梁朝偉與太太劉嘉玲、黎姿和高海寧等。Coldplay趁空檔跟香港新一代音樂人交流,當中Rapper蔡承恩(Billy Choi)歌曲《成就解鎖》獲主音Chris Martin揀中一同拍片助他宣傳。

娛樂組

Coldplay香港4場演唱會吸引近20萬名來自世界各地觀眾,是啟德體育園開幕以來最具代表的國際盛事。前晚尾場主音Chris Martin繼續以廣東話打招呼,全場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼聲,氣氛熱熾。主音Chris Martin演唱《A Sky Full of Stars》時,呼籲現場觀眾放下手機,全情投入一同跳動,Chris Martin更與不同位置的觀眾互動,拉近與樂迷距離,掀起全晚高潮。

連日來吸引大批圈中人入場欣賞Coldplay演出,首場有影后張曼玉,尾場有影帝梁朝偉與劉嘉玲拍拖睇騷,劉嘉玲在社交平台貼出他們跟張叔平的合照。另外,還有黎姿(現名馬黎珈而)、高海寧、琦琦、林奕匡、黃妍和梁嘉琪等。黎姿在社交網上載與女友人於場內照片,寫道:「Believe in love, if you want love, be love.」

Chris學香港手語送給現場聾人

高海寧與女友人看得興奮手舞足蹈跳起來,表示原本飛去其他地方看Coldplay演唱會,但就不到時間,香港又遲了買不到飛,以為無得睇,點知朋友問她是否有空一起看,覺得自己太幸運,非常盡興又開心。林奕匡伙黃妍捧場,他稱今次睇騷有多個第一次,包括現場看Coldplay演唱會,還有在這麼大體育館幾萬人又唱又跳。

梁嘉琪提到Coldplay演唱會安排劇場視形傳譯:「Coldplay可以有幾warm,朋友有份喺演唱會中擔任劇場視形傳譯,佢提醒我一定要留意《Something Just Like This》呢首歌,Chris Martin專登來港前學定香港嘅手語送畀現場嘅聾人朋友,Thank you Coldplay。」

Marf稱任嘉賓對人生有巨大影響

COLLAR成員邱彥筒(Marf)任Coldplay暖場嘉賓表現獲讚,在社交平台分享感受,表示首場表演時感受到心臟強烈跳動,多謝Coldplay給她機會表演:「我要說一千遍,這個機會對我來說意義重大,肯定會對我的人生和事業產生巨大的影響。」

Billy Choi榮幸和Chris交流獲鼓勵

Coldplay此行除開騷,還跟香港新一代音樂人交流。據悉Coldplay透過華納唱片國際部,邀約年輕音樂人和歌手見面3小時,包括蔡承恩(Billy Choi)、王嘉儀、張蔓姿、Zpecial主音康聰、Lewsz和張天穎等,主音Chris Martin揀了Billy Choi《成就解鎖》一同拍Reels為他宣傳歌曲。Billy Choi在社交平台貼短片,見Chris與一班歌手投入聞歌起舞,表示好榮幸同Coldplay主音Chris Martin見面和邀請大家分享自己的新歌,透露猶豫了很久,最後選了《成就解鎖》,Chris聽完後竟說一齊拍Reels為他宣傳新歌。Billy Choi說:「成首歌都係廣東話,Chris應該聽唔明歌詞內容,相信係melody同編曲令佢感受到呢首歌嘅熱血。坐低傾偈時,我膽粗粗分享覺得自己音樂風格喺香港唔太入流,佢鼓勵我『唔一樣』其實係一種優勢。我反思無論我嘅聲線定風格,都係我獨特之處,亦因為獨特先有人記得我,夾硬迎合市場口味,到最後可能會失去自我,愈做愈迷惘……」

另外,前晚與太太劉嘉玲睇演唱會的梁朝偉,有內地平台傳他會參演《九龍城寨之圍城》前傳《九龍城寨之龍頭》,飾演雷震東。《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超回覆傳媒表示:「未確定演員人選,網上誤傳。」