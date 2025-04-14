陳山聰張振朗持吹風槍夾擊 劉佩玥披頭散髮樂被整蠱

【明報專訊】陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇和郭柏妍等昨日盛裝宣傳無綫劇《奪命提示》，與監製文偉鴻化身模特兒行catwalk。劇集收視報捷，第三周跨平台有23.2點，逾150萬觀眾收看。眾人輪流手持強力吹風槍互吹，陳山聰與張振朗夾攻劉佩玥，被吹到大叫的她披頭散髮狼狽掩面傻笑。劉佩玥未有嬲怒，「大家知我玩得，最重要觀眾睇得開心，代表宣傳成功」。

劉穎鏇稱拍攝時要克服被強風吹和開槍不眨眼很困難，有時要NG重拍，表示看幕後花絮，見工作人員以吹風槍為他們製造有型效果好好笑。她與郭柏妍上次穿劇中性感造型出席宣傳活動，有網民替她們感尷尬。問到昨日穿晚裝會否比較自在舒服？劉穎鏇說：「純粹配合劇情需要，沒想太多，不介意遭網民嘲我和郭柏妍是『魔音』。」劉佩玥幫口自認手腳不協調，跳舞麻麻，音域比劉穎鏇和郭柏妍更低，還自爆被父母取笑她不用唱歌，聲音已是「魔音」。3女異口同聲表示如果網民要求，加上收視好，會考慮組女團示範唱「魔音」。

陳山聰稱因網民很留意劇中槍戰動作戲，便現場示範用「吹風槍」威力，配合宣傳氣氛和增加新鮮感，觀眾笑得開心很值得，知劉佩玥玩得，才狂攻對方，相信她不會嬲，「至於我除了脫褲外，點玩都得，只想帶給觀眾娛樂。不過如果對象是公司高層曾勵珍或樂易玲就不敢玩，怕玩完變最後一次宣傳」。張振朗重提劇中穿孖煙囪一幕，不介意成網民笑點。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com