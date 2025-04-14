王晶再發文稱姜濤無錯 「錯的是背後資本和師奶粉絲」

【明報專訊】王晶前日突然在微博上傳多張MIRROR成員姜濤的照片，當中有單人照，又有跟劉德華的合照，還有過往姜濤生日時，粉絲在銅鑼灣應援，還有租電車駛經銅鑼灣有大批粉絲聚集的墟冚場面，留言：「香港頂流？真係冇發神經？人肥歌雞舞賤！你殺咗我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」事件引起網民熱議。姜濤先後在Instagram限時動態及Threads上傳面帶微笑短片，分別寫上「Smile」及「得啖笑…」，被指是隔空回應。

王晶前晚刪走有關姜濤的帖文，昨日上午更新微博，發文稱姜濤沒有錯，錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲，寫道：「前兩天一個天氣極差的晚上，我寫了一篇微博，罵了一個香港年輕人，只是因為資本力捧而升到了一個荒謬而與他能力不對稱的地位。昨（前）夜我把文章刪了，因為他沒有錯，錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲，香港以往的頂流，是許冠傑、譚詠麟、張國榮、梅艷芳、張學友和陳奕迅。現在卻捧出了一個這樣水平的『頂流』。怪不得內地十三億人都恥笑香港。也認定香港娛樂圈『已死』！當然，我希望這一位年輕人能有一天練成歌精舞勁身材健碩，真正具有『頂流』的質素，劉德華也自認過有人說他歌不好，戲不好，但經無數努力之後，成為永遠的天王！張國榮，謝霆鋒也是由無數喝倒彩聲中成長為巨星的！我希望有一天，我會衷心叫一聲這位年輕人『頂流』。（如果我未死的話）」

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