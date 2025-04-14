難評魯振順被cut騷收入減 李佳芯稱藝人要自我增值與時並進

【明報專訊】李佳芯去年與無綫結束12年賓主關係，離巢後自組工作室，有不少工作機會，並將與黎諾懿繼無綫劇《BB來了》後再續前緣，參與馬來西亞製作新劇《義和》。她昨日出席活動，稱非常期待與不同地區團隊合作，透露酬勞合理。對於魯振順向無綫行政主席許濤反映被cut騷，工作量不夠收入減，李佳芯稱難以評論，公司跟演員是兩難局面，藝人要增值自己保持進步，亦希望投資者多用香港演員。

記者：林蘊兒

一身運動裝打扮的李佳芯昨日以品牌大使身分出席於西九文化區舉行的步行運動，主持「寵物行」起步禮儀式，除分享跑步保持體態健美，又跟啦啦隊學跳簡單舞步動作和擺可愛甫士影相，自嘲手腳郁動不敢說很協調，不過聽音樂輕跳幾步還可以。

願為新劇穿泳裝 自薦唱主題曲

日前馬來西亞娛樂公司宣布李佳芯將伙拍《BB來了》拍檔黎諾懿，拍攝黑幫題材新劇《義和》，是她離巢後參演的首齣劇集，據知將於今年底推出。李佳芯表示由於合作細節仍在洽談中，暫時未能透露劇情和角色，第一次跟馬來西亞製作班底合作，心情很期待，「在公在私我和黎諾懿都是好朋友和好拍檔，與他再合作有對手戲，是接劇原因之一，與不同地區的團隊合作是新嘗試，如果成事，將會在6月至7月期間開工，預計逗留當地約兩個多月」。她稱因劇本未定案，如果導演要求穿泳裝願意配合，又自覺歌藝愈來愈有進步，有信心自薦唱主題曲，強調以前現場唱歌經驗少才比較緊張，其實一直有跟老師學唱歌，漸有進步。

酬勞難跟無綫計騷錢方式比較

李佳芯希望跟黎諾懿的新劇角色保留神秘感，到時給大家驚喜。她與黎諾懿在《BB來了》演夫妻，二人會否挑戰飾演其他關係，例如母子？她笑說：「喂呀，點解佢唔可以係daddy或者哥哥。（Sugar daddy？）佢去到嗰個level啦。（仇人敵對呢？）互相廝殺都幾好喎。」至於新劇酬勞方面，她覺得與以往在無綫計騷錢的方法不同，難以比較，不過價錢是合理。

資深演員魯振順早前向無綫行政主席許濤激動控訴被cut騷，又稱被《中年好聲音》歌手搶飯碗影響收入，以及公司有山頭文化。李佳芯認為公司和演員各有難處，現在時勢與經濟真的不好，好難評論誰對誰錯，鼓勵同行要增值，「演員或一般人都應該要增值自己，無論生財工具定為自己健康，都要保持進步」。剛開工作室的她慨嘆市况艱難，如果有投資者開戲，希望多用香港演員。

若遇「正」人 會主動出擊追求

李佳芯單身多時，表示現在努力工作為先，身為演員，對工作和感情事同樣處於被動，不過若有心儀對象，不排除發展異地戀，「對感情事抱樂觀、正面、開心和開放態度，一切隨緣。我比較少主動出擊追求別人，如果真的遇到好『正』的人，也可以奮不顧身，不過要遇到能交心的人並不容易，會期待」。