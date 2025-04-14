【娛樂場】新歌《今晚想你countdown我大一歲》 胡樂彤藉慶生籲活在當下

【明報專訊】獨立唱作歌手胡樂彤（Melody）近日推出新歌《今晚想你countdown我大一歲》，15歲開始與不同監製合作的她曾任錄音室製作助理，為歌手唱demo，2017年開始作曲和填詞，還嘗試做歌曲監製，曾合作歌手包括ERROR、陳蕾、陳葦璇和P1X3L等。2023年發布首張個人大碟《賣MELODY》，去年胡樂彤減肥20磅以全新姿態重新出發，談到新歌《今晚想你countdown我大一歲》，她說：「我是具有節日氣氛的雙魚座，喜歡慶祝生日，每年都帶着期待的心去倒數生日，所以便寫了這首歌。」

相對有人害怕慶生，年紀愈大愈覺得無所謂和沒必要，胡樂彤卻認為無論幾多歲，仍然能夠生存是一種祝福和對自己的祝福，「慶祝自己仍然能夠在人生旅程中冒險，想藉新歌分享生日的喜悅給大家。大一歲對於我而言的意義是提醒要更加踏實地過自己想要的日子，因為離死亡又近了一步，這不是一件難過的事，是鼓勵我要好好珍惜日子」。

胡樂彤最難忘的生日禮物是6歲時收到一套陶瓷碗，「當時年紀小未懂欣賞，若收到玩具或公仔會比較開心。可能因為大家覺得我小時候很愛吃東西，所以送一份認真禮物，讓我留下刻骨銘心的回憶」。她在新歌MV有3個造型，第一個是穿睡衣、很舒服剛睡醒的狀態，第二個有點像書呆子的打工仔，暗戀她幻想出來的dream boy，對方是帶老虎頭套的人；第三個穿上紗裙漂亮登場。

與dream boy街頭浪漫共舞

談到MV中的dream boy，胡樂彤說：「因為在這刻為止，我沒有一個特定希望的對象跟自己倒數生日，反而覺得可以與任何人一起慶祝生日和過日子，所以希望藉一個虛構角色留幻想空間給觀眾。劇情講dream boy與我在辦公室貨倉相遇，當時心情猶如小鹿亂撞，之後他與我在深夜的街道上跳舞，非常浪漫。」