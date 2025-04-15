《中年好聲音3》黃博獲99分 林子祥讚好 邀將來同台合唱

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》前晚「林子祥金曲之夜」，誕生10強，包括黃博、劉洋、張與辰、占士丁丁（Dan James）、李金凱、陳芷盈、王鄭浚仁、趙浚承、曹越及善玥澄，至於羅逸軒與劉曉昆則被淘汰。節目取得跨平台直播收視最高22.8點（147萬觀眾），打破今年播映以來最高收視紀錄。

周國豐反高潮「被打」

有「女大魔王」之稱的黃博以Blues Rock風唱林子祥金曲《這一個夜》，獲99分，成為這集最高分參賽者，並獲林子祥選為MVP，是她第三次獲此獎項。

林子祥給黃博極高評價，還公開邀她將來同台合唱。張佳添則讚黃博做到「人歌合一」，給予滿分。5名評審中只有周國豐給19分，他自認時常反高潮，「我唯一扣好少分，是首歌傾向比較悲傷，如果慘情少少……」他未講完，肥媽已拿起水樽扮打他，海兒亦拿起水樽加入戰團，周國豐笑稱似在女子監獄。

第二高分是不懂廣東話的占士丁丁，唱《真的漢子》獲95分，他大曬Beatbox技能及加英文Rapping，擊敗多名魔王級參賽者，林子祥高舉大拇指讚好，說喜歡他的風格，唱歌力度恰到好處，好棒。

劉曉昆羅逸軒出局

被淘汰的羅逸軒唱《敢愛敢做》獲80分，唱《分分鐘需要你》的劉曉昆則獲83分。劉曉昆一早預備「貓紙」講感言，忍不住淚灑舞台。她感謝坐在觀眾席的媽媽無條件支持，稱早前網上有些評論，媽媽跟她一起經歷，非常對不起媽媽。她開心在《中年3》學會堅持做自己。羅逸軒表示現實中擔當好多照顧人的角色，參加比賽後認識好多哥哥姐姐，似去了另一個世界，感覺好得意，好似行了個夢幻旅程，做了好多沒想過會做的事。

娛樂組