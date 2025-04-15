韓女團YOUNG POSSE 勁舞致敬米高積遜

【明報專訊】Yeonjung、Jiana、Sunhye、Jieun及Doeun組成的韓國女團YOUNG POSSE，前晚在新蒲崗The Burrow開騷，穿著紅色工人服登場，用英語高呼「香港」，炒熱氣氛，一口氣獻唱《POSSE UP!》、《Loading…》及《ROTY》，全場粉絲起哄，還自發站起來應援，反應熱烈。成員其後逐一自我介紹，隊長Sunhye用廣東話說「你好」，Jieun自稱隊中可愛又年紀最小的成員。YOUNG POSSE表示來到香港十分高興，透露一直想跟香港粉絲見面，又大讚現場氣氛很好，讓她們心情激動及緊張。

Sunhye食蛋撻慶生

YOUNG POSSE親自解答粉絲問題，其中被問「想對香港粉絲說的話」，成員均有備而來，分別用廣東話及普通話說出「我愛你」、「多謝」及「我喜歡你」等，還做出不同款式的心心手勢冧粉絲。Jiana透露小時候學過普通話，但已不太記得，唯獨記得「蘋果」一詞，「小時候我經常說『我是蘋果』，當時不知道意思」。另有粉絲問她們變成好朋友的方法，5女稱她們不止是好朋友，「我們是相愛的關係」，私下一起用膳，還會互相惜惜來增進感情。Sunhye表示4月12日是她21歲生日，在港吃了蛋撻慶祝，全場粉絲隨即大合唱生日歌，隊友也向Sunhye送抱，場面溫馨。Jiana被踢爆開騷前在後台狂食零食，她解釋因為香港的零食很好味。

YOUNG POSSE全晚演出約兩小時，接近尾聲大跳Hip Hop勁舞，向米高積遜（Michael Jackson）的經典「殭屍舞」致敬，掀起全晚高潮。5名成員表示能在港開騷，感到很榮幸及幸福，今後會繼續努力，希望能再來港跟粉絲見面。安歌期間，5名成員走落台，與粉絲近距離接觸。

記者：蘇珮欣