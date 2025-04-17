尹光夢想成真回家鄉越南拍節目 徐㴓喬難忘菲律賓無花灑冲涼

【明報專訊】尹光、徐㴓喬與和泉素行昨出席ViuTV新節目《堅返鄉下》記者會，分享早前分別探訪家鄉越南、菲律賓和日本點滴。尹光26歲時因越南內戰偷渡來港，稱現在的越南跟當年大不同，好繁榮，「以前冇肥婆，女仔條腰好瘦，因只吃菜沒營養，現在富裕又多美食，肥人多過瘦人」。尹光表示經常回越南探親，胞姐妹仍在當地生活，其他兄弟姊妹在美國。一直希望回家鄉拍節目的他終夢想成真，很開心，此行拍攝了4天，走訪學校和兒時經常流連的地方，包括爸爸經營的兩間戲院和溜冰場，「重回校園，勾起很多回憶，以前經常在學校旁那棵大樹上睡覺，現在已爬不上去了，還有隻石獅子，以前一躍而上，今次要兩個人幫助」。尹光透露節目中還會騎電單車唱新歌。

徐㴓喬稱家鄉遠離菲律賓鬧市，非常簡樸，現在仍沒花灑和熱水洗澡，要將熱水袋注滿水，放在太陽底下曬一段時間，才有熱水洗澡。拍攝時適逢父親90歲生日，她偕同已遷往菲律賓城市生活的雙親一齊回家鄉為父慶生，「我安排了50名親友，為爸爸製造驚喜。下星期是父母結婚36周年，去年他們來港與我一起慶祝，今年則在菲律賓二人世界慶祝」。問到有否帶過男友回家鄉？徐㴓喬表示以前試過，笑言家鄉十分簡樸，可測試對方有多愛她，不過目前單身，未遇到值得帶回家鄉的男生。

記者：柯美