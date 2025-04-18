《愛．回家》劇情極速「抽水」 「根叔」劉丹排隊搶公仔答問題惹共鳴

「素素」古佩玲（上圖左）和「風少」陳浚霆（上圖右）一眾人用手機搶飛（下圖），最後秒速被黃牛黨掃空，令他們十分氣憤。（視頻截圖）

【明報專訊】無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》近日大革新，部分集數拍攝後近一星期播出，話題緊貼時事。前晚一集食正近日排隊黨搶購人氣公仔事件，描述劉丹飾演的根叔排隊買公仔意圖炒賣，被公仔設計師要求答出與公仔相關問題，因答不出連累其他人無得即場買。各大熱門公仔討論區群組轉發根叔答錯題片段，讚《愛‧回家》緊貼時事夠貼地。有份參演此集的陳浚霆開心獲觀眾讚賞，表示劇組口號「緊貼時事有共鳴」，不讓觀眾覺得劇情過時。古佩玲自爆曾是瘋狂追星族，不過絕不買黃牛飛或幫襯排隊黨助長炒賣歪風。

記者：林蘊兒

日本人氣卡通CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，近日在尖沙嘴發售21款經典公仔，吸引逾千人排隊。首日開售有不少粉絲批評排隊人士中有很多「黃牛黨」和「排隊黨」，連累真正喜歡公仔的人買不到，主辦單位之後想出由職員向排隊人士詢問有關CHIIKAWA問題，答對才可入場，答錯請離開，很多粉絲支持大會這項措施。日前網上瘋傳一段疑似排隊黨被趕離場片段，片中兩名操普通話的女子被店員問及想購買公仔的全名時回答「卡哇痴」，引來現場一陣哄笑，成為網上熱話。

網民問：咁緊貼幾時拍

《愛‧回家》前晚播出「睇場Show，可以去到幾盡！」為題一集，緊貼公仔售賣風波，講根叔（劉丹飾）和素素（古佩玲飾）一齊排隊搶公仔「BABOBO」，根叔想買20隻炒賣，引起公仔設計師不滿，設問題考驗，結果根叔答錯，買不到公仔還連累其他人無得買，變成網購兼實名制，每人限買一隻。另外，素素為看偶像韓星GDP告別演唱會，逼風少（陳浚霆飾）背熟GDP小知識搶飛；開售當日，眾人嚴陣以待，不過門票秒速被黃牛黨掃空，令他們十分氣憤。網民大讚編劇「神來之筆」勁貼地，網民在公仔討論區轉發《愛‧回家》片段，網民留言：「呢集效率勁高，跟得好貼地」、「好update，笑死我」，還有人問：「呢集幾時拍㗎？咁緊貼時事」。

以誇張手法演繹引觀眾發笑

《明報》記者昨日聯絡有份參演該集的古佩玲和陳浚霆，陳浚霆對於獲網民讚緊貼時事感開心，透露是公司覺得作為一部處境劇，最緊要是題材受大眾關注，能引起觀眾共鳴才成功，「我們劇組最近常用的口號『緊貼時事有共鳴』，將熱門話題例如外國樂隊來港開騷，又或者排隊購熱捧公仔，這些報道大家都會留意到，《愛•回家》編審、導演和演員就捉緊時間，如果好熱門，甚至安排一些已拍好的存貨插播。由寫劇本、審批、拍攝到播出街，過程盡量一星期內搞掂，不讓觀眾覺得過時。然後用少許誇張和較娛樂的手法拍出來，讓大眾看得明，看完得啖笑，如果有反思更加好」。

古佩玲本色演出瘋狂粉絲

古佩玲自爆現實中曾是典型追星族，為了買偶像最新專輯、演唱會飛或粉絲見面會入場證，試過做出瘋狂行徑，她收到該集劇本時已覺很真實，大有共鳴，笑稱屬本色演出，「2015年還未入行，為了出席粉絲見面會見韓星李鍾碩，幾乎叫齊所有身邊的女性朋友，幫我上網狂按買票。如果買到海外門票，會飛到當地，不過絕不會買黃牛飛或幫襯排隊黨助長炒賣歪風」。