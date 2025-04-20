計劃重開甜品店 Amanda S.人生低潮靠烘焙自癒

【明報專訊】中法混血的Amanda S.向來對食物質素有要求，早年由名模轉型為烘焙達人，對研究廚藝甚有興趣。她將法國學到的甜品手藝融入個人喜好和構思，創製成外形「圓咕碌」近似冬甩的Ooonut，成為她的期間限定餅店Flakes & Layers最受歡迎甜品。45歲的她過去11年經歷人生低潮，烘焙對她是最有效的自癒方法。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Amanda S.說：「小時候喜歡吃冬甩、餡餅及曲奇，有很多快樂的童年回憶。疫情期間，想做一些可以令人食完後會感覺開心的甜品，想到港人喜歡千層酥和牛角包，於是嘗試將不同甜品特色合併起來創製出Ooonut。我選用最靚和較健康的食材，以法式甜品的製作方法，從大小分量、甜度比例及外形設計都經過精心調校，相比美式蛋糕，我減少用糖，女士食完後不需太擔心致肥。」

Amanda S.表示不會因怕肥對美食忍口，因天生瘦底，多吃美食仍能保持苗條身形；又分享喼弗心得，就是喜歡的都可以食，不過要控制分量，還要每日抽時間做運動，不能偷懶鬆懈。

精心調校創製Ooonut

2011年Amanda S.開設甜品店，曾掀起排隊熱潮，但最後因與股東出現分歧退出生意。她汲取做生意經驗，一直沒放棄再當老闆，靜待時機才出手，「2020年爆發疫情，想借甜品分享開心能量，於是開設期間限定餅店，反應不錯。看準大家喜愛造型美觀又好味的法式甜品，加上超市提供優惠且吸引的合作條件，所以早前再開限定店。」

Amanda S.稱製作甜品重質不重量是首要堅持，賺錢屬其次，不會一次過大量生產。由於限定店受歡迎，令她重拾信心，迎合市場潮流籌備開網店，待穩定後視乎市場環境，會物色合適地點重開實體店。她多年前曾跟蔡瀾主持美食節目，一起遊歷大街小巷品嘗美食，也從蔡瀾身上學會做人道理，了解「人生五味」的意思，視對方為人生導師。雖然蔡瀾不太喜好甜品，但也有試食Amanda S.的招牌甜品Ooonut，也非常支持她開店。

媽咪鼓勵享受人生

過去11年間，Amanda S.經歷離婚、生意結束、喪父及失戀打擊，學到每當遇到情緒低落時，靠一個既實際又有效的自癒方法，「不開心就會焗曲奇或蛋糕，因過程要花幾小時，要好專注，不會想太多事，特別在晚上夜闌人靜，完成後再慢慢品嘗，就會變回開心。經歷人生高高低低，對人對事比以前看化了，知道很多事控制不來就要放下執著，最緊要是愛惜自己！」她避談現時感情狀况，稱整體來說是開心，媽咪很明白事理，沒催促她尋找真愛再婚，反而鼓勵她享受人生，自由自在生活最重要。

想做甜品比併節目評判

入行多年，Amanda S.兼顧做生意及模特兒等工作，對幕前演出仍有興趣，「開甜品店是我最大興趣，不過拍完去年上畫的《海關戰線》，喚起昔日拍電影的興奮感覺。之前參與無綫《剪裁魔法師》及ViuTV《遊日取食經》，兩個節目是不同性質，也有不同體驗。10幾年前拍《美女廚房》、《蔡瀾歎名菜》，原來好多觀眾從那時起，就喜歡看我煮或品嘗美食，可能覺得夠真。如果電視台構思以比併烘焙甜品的節目，我一定自薦做評判；我要求極高，不介意被批評是魔鬼評判」。

服裝：Sandro

場地：Mini Central