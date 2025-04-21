女友貼親密照公開拍拖4年半 梁釗峰認戀情 為嚇親大家致歉

【明報專訊】組合C AllStar 38歲成員梁釗峰出道以來一直專注音樂，少談私人感情生活，早前宣布離開寰亞唱片轉做獨立歌手。近日一名化妝師突然在社交平台上載36張與釗鋒的親密合照和一段影片，表示他們經歷太多更加珍惜彼此，單方面公開4年半戀情。釗峰其後承認戀情，稱知道女友公開二人關係，但不知會貼什麼相，笑言若嚇親大家代女友說不好意思。他否認因離巢才公開戀情，目前未有結婚計劃。

娛樂組

釗峰2011年與隊友陳健安、吳崇銘和何建曦以組合C AllStar簽約寰亞，月初宣布離開效力13年的寰亞，以獨立歌手發展，表示因覺得人沒有永遠的安逸，是時候體驗無常，讓新模式介入生命，跳出舒適圈。除事業有新發展，鮮有談及感情生活的他，原來已有穩定女友。一名化妝師日前在社交平台一口氣上載36張與釗鋒的合照和一段影片，單方面公開4年半戀情，照片中兩人非常親密，不時結伴出遊，又在屋內合照，包括釗峰赤膊和女伴的親吻照。該化妝師表示：「正正因為我們經歷了太多太多，所以更加珍惜對方，感謝你一直的疼惜，4年半快樂，Love u！」她標籤了釗峰的社交平台帳號，釗峰未有轉發和回應，帖文後來取消了標籤。

釗峰稱拍拖是「公開的秘密」

釗峰突然爆出戀情，引起網民熱議。對於女友突然公開戀情，釗峰回覆傳媒時大方認愛，表示事前知道女友會公開兩人關係，但不知對方會上載什麼照片，笑言如果太親密嚇親大家，代女友講聲不好意思。

釗峰稱身邊朋友和合作伙伴一直知其感情狀况，他對感情事一直保持低調，沒有想是否公開，亦不知道會有那麼多人關心自己的感情事。他否認離巢才公開戀情，如果是這樣，便在自己社交平台放閃，表示女友想在社交平台公開戀情，他則選擇繼續低調，所以未有轉發帖文。現在戀情被公開，是否有結婚計劃？釗峰稱現在未有結婚計劃，如果真的有開心事再跟大家分享，自言年紀不小，要為事業努力。

曾被指與張柏芝譜姊弟戀

釗鋒入行以來少有負面新聞，最為人熟知是曾跟離婚後的張柏芝傳緋聞。事後釗峰否認跟張柏芝譜姊弟戀，強調兩人僅工作上碰面，私底下不常見。張柏芝年前誕下孻仔Marcus，當時曾有謠言說爸爸是釗峰；張柏芝至今未曾透露孻仔父親是誰。釗峰2020年曾公開與圈外女友合照，據知女方為集團餐廳太子女，二人拍拖4年。釗峰其後被發現跟一名長髮女子撐枱腳，疑一腳踏兩船，他和圈外女友的戀情亦在公開後一個月結束，釗峰當時強調自己用情專一，絕對不會出軌。