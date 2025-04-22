【開箱】《戰役》 沉浸式觀影體驗 傷兵哀號充配樂

韋保達飾演海豹突擊隊成員，由開場的指揮若定，到後期遭敵軍打至毫無還手之力，一臉惶恐表情相當準繩。

【明報專訊】美國獨立電影公司A24近年佳作不斷，《奇異女俠玩救宇宙》和《鯨》揚威奧斯卡，《美帝崩裂》亦贏盡口碑，後者導演雅歷士加蘭（Alex Garland）與軍事顧問雷曼杜沙（Ray Mendoza）再度合作新片《戰役》（Warfare）不負眾望，爛番茄網站綜合192篇影評文章，《戰役》得94%高分，觀眾好感度亦達93%，口碑一致讚好。不過，製作費2000萬美元（約1.56億港元）的《戰役》，截稿前全球上映10日，累收1727萬美元（約1.34億港元），恐怕落得叫好不叫座下場。

待上位群星參演

《戰役》幕後有雅歷士加蘭與雷曼杜沙把關，幕前陣容不可少覷；戲中飾演美軍的上位男星包括《帝國驕雄II》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）、《銀河守護隊3》韋保達（Will Poulter）、《戀愛修課》傑康納（Kit Connor）、《幕府將軍》高斯莫謝維斯（Cosmo Jarvis）、《流浪印弟安》狄化路溫亞泰（D'Pharaoh Woon-A-Tai），以及《人在江湖》已故男星占士甘度芬尼（James Gandolfini）的兒子米高甘度芬尼（Michael Gandolfini）等。《戰役》改編自真人真事，講述2006年伊拉克戰爭期間，美軍海豹突擊隊成員奉命到場支援，他們霸佔民房作哨站，待命期間遭到聖戰組織突襲，結果隊員死的死、傷的傷，必須盡快撤離這個人間煉獄。

別期望《美帝崩裂》續集

電影公司以「沉浸式戰爭體驗」為宣傳口號，可謂相當貼切，全片96分鐘雖非如《混沌少年時》一鏡到底，劇情卻接近實時推進，由開場講述美軍乘夜攻佔伊拉克民居作哨站開始，然後在悶熱的房間候命，直至狙擊手發現敵軍在附近街頭聚集，對方投擲手榴彈入屋揭開戰幔，美軍還擊但寡不敵眾，只好急召救兵，裝甲車趕至卻遭土製炸彈轟個焦頭爛額，隊員被迫折返屋內繼續死守。在狹窄的鏡頭視野和逼真的音響效果下，觀眾彷彿跟美軍同時被困，聽着祖瑟夫奎因和高斯莫謝維斯分別扮演傷兵Sam及Elliott的哀號，視線不忍看着他們傷口的血肉模糊，真實得令人冷汗直冒，驚心動魄。

去年上映的《美帝崩裂》戰爭場面極具水準，小至街頭巷戰，大至圍剿白宮的重頭戲都拍出強大壓迫感，令觀眾喘不過氣來。不過，觀眾入場欣賞《戰役》前宜先控制期望，且別誤以為它像《美帝崩裂》續集，或者經典戰爭片如《雷霆救兵》或者《黑鷹15小時》般劇情跌宕起伏。《戰役》開場已事先聲明，故事內容源自「士兵的記憶」，因此故事並不完整，甚至可說相當零碎，它只記錄一段美軍捱打的過程，內容不設起承轉合，難怪電影散場時，有觀眾仍然「沉浸」其中，彷彿被戲院開燈殺個措手不及。

《戰役》以海豹突擊隊只分別登上兩部裝甲車狼狽逃離現場作結，聖戰組織成員則施施然從附近民居步出大街，態度相當輕鬆，雙方勝負立見，導演似在諷刺這場不義之戰，合該落得如斯下場。電影放映完畢，字幕打出「謹以此片獻給Elliott」，不難估計戲中高斯莫謝維斯飾演的傷兵已經戰死沙場；另外，疑似祖瑟夫奎因扮演Sam的原型人物亦在片尾彩蛋登場，坐着輪椅的他跟電影工作人員握手和合照，反映他為這場戰役，付上相當沉重的代價。

上映日期：4月17日