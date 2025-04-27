黎諾懿勤操肌拒做中年油膩爸爸

【明報專訊】黎諾懿、陳曉華及七仙羽前晚出席仁濟醫院第58屆董事局就職晚宴。黎諾懿身形弗爆，稱在節目《養生之旅》半裸上身體驗拔水罐，身形引起注意，扚起心肝減肥，不要做中年油膩爸爸，「以為幾秒鏡頭沒人留意，但連戴祖儀也取笑我，問我自信從何而來。現在勤做運動及戒口，攝取多些蛋白質操肌，始終人到中年，蛋白質和鈣質開始流失」。操肌是否與李佳芯合作的大馬劇做準備？他表示未落實演出，但落實才操練就來不及，目前只知角色是黑社會背景，不知是否演黑社會大佬，若做身邊一隻卒都要健碩，不介意再騷肌，如成事應該七八月開拍。

陳曉華：自己掙錢租屋住

陳曉華正拍攝《新聞女王2》，為上鏡好看點，日前開始減少食量，效果不錯，去了水腫。她劇中繼續演唐芷瑤，上集被踢出公司，馬國明叫她隨便找個男人嫁，今集回歸證明有能力，不會隨便結婚。她稱現實中也不會隨便搵個男人結婚，女性要獨立，努力工作掙錢。與馬國明可有感情線？她說是秘密。與新加入的黃宗澤有沒有感情線？她稱今次是來復仇的。有傳朱敏瀚出錢租樓與她同居？她說：「邊度嚟的傳聞，好嬲，我自己掙錢租屋住，自給自足，不准再亂寫。當然想置業，首期差少少，要努力掙錢。」

傳詐騙被捕 七仙羽：得啖笑

網傳七仙羽涉詐騙被捕，她稱得啖笑，指有網上節目不停誹謗她，全非事實，她本着忍一時風平浪靜，不去計較，但節目為增加流量，向她人身攻擊，「節目還說李蔓瑩投訴我，我向對方求證，說無此事，願意還我一個清白，不排除採取法律行動」。又有傳她已離婚？她即叫身旁的老公合照和惜她，表現夫妻恩愛。

記者：柯美