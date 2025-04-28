盧巧音帶病完成個唱 收舊愛謝霆鋒花籃感意外

【明報專訊】盧巧音相隔3年再開騷，前晚假麥花臣場館舉行《時間綫II演唱會2025》。她形容今次演唱會是心靈旅程：「在這片熟悉土地，我找回初心，亦重燃對生活的熱情，希望未來繼續音樂旅程，不過暫時未有新作品。」歌迷高呼「等你」支持。她帶病演出，透露騷前看了兩次醫生需服藥，沒想到仍能唱歌，不是滿分，但算OK，又多謝剛在波士頓參加完馬拉松回港的老公蘇浩才，落機即為其演唱會一段讀白錄音，笑稱不講太多，免「閃親」大家。她唱完所有歌後，觀眾大叫encore不肯離開，盧巧音邊答謝邊無奈道：「真的唱完，我想話開到騷已好好，明就明啦！」

盧巧音稱不再出慘情歌

盧巧音騷後受訪，表示因感冒很多痰和喉嚨痛，要服抗生素，綵排時唱到卡住把聲，很擔心，沒有信心，又怕媽媽擔憂不敢告知，幸好表現算不錯，已盡力。她談到只演出一場，因久未開騷不知大家反應，不敢太冒險，現在重拾信心，希望有機會再開騷，之後到馬來西亞和澳洲巡唱。

盧巧音稱創作新歌隨緣，靈感到才寫，不再出慘情歌，想輕鬆講生活和心靈為主，現在大家生活好壓迫。是否對開到騷很感觸？她說：「都緊張，有啲嘢要好小心，想歌迷接收到怎樣面對挫折的信息，盡量做好自己想做嘅嘢，正能量一點……明就明啦！開到騷好感恩。」

盧巧音稱看不到老公在台下派心示愛，冧爆笑對方是「傻瓜」。夫妻剛度過結婚12周年，她笑言沒想過婚姻可維持這麼久，維持一段婚姻確有難度，承認老公較辛苦，最初結婚時大家都「有啲撠」，常鬧交，之後互相調節好好多。撞正舊愛謝霆鋒開騷，盧巧音稱忙於籌備自己演唱會，沒心情理其他事，未有刻意恭賀對方，反而收到謝霆鋒送的花籃感意外，她笑稱謝霆鋒相隔25年才開騷比她更勁，「上次他開騷在紅館，真的時光飛逝，總之大家開心就好！」

記者：林祖傑