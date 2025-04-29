羨慕隊友經理人拍拖 蘇雅琳想找霸道總裁當男友

【明報專訊】蘇雅琳（Ivy So）、馬志威、張馳豪等昨日到灣仔出席時裝活動，蘇雅琳表示經理人戴穎有其他工作未能陪同前來，聲稱與同場戴穎的男友馬志威未傾過偈，可趁機自我介紹，「都冇機會合作，有看他在《破．地獄》的演出，印象很深刻」。問想不想如經理人、隊友Marf（邱彥筒）和Winka（陳泳伽）有拖拍？蘇雅琳自爆中學後已沒拖拍，「幾羨慕見到她們拍拖，可以互相依靠和支持，我同工作拍住拖先，都幾開心，未敢拍拖，拍拖有多啲嘢煩，暫時工作已經好忙，想留番少少時間畀自己」。她透露擇偶條件，想對方是身高180厘米的霸道總裁，還要有才華，是否圈內人沒有所謂，「最重要是叻溝女和飲酒就唔得！」

馬志威則表示跟蘇雅琳一早認識，跟Marf同是他的足球波友，「我有與她分享一些足球技巧，覺得佢技術好過男仔，不過可能佢唔記得咗啦！未知是否收了經理人order才這樣講，亦都見識過Marf的球技，但未有機會同場踢波」。他表示不清楚女友戴穎工作日程，只知道對方很忙，「都有時間見面，都是定期食吓米線，現在我已可食到中辣，遲些再挑戰大辣」。

張馳豪穿低V西裝外套，真空曬胸肌現身。問可會接受拍內褲廣告？他說：「這方面找我細佬較好，他是專業模特兒，我經驗尚淺。」

記者：林祖傑