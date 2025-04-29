朱敏瀚無唱情歌冧陳曉華 王敏奕自認易𧨾零霸氣

【明報專訊】王敏奕、朱敏瀚、黃子恆和鄧伊婷等昨日現身觀塘商場宣傳無綫新劇《虛擬情人》，一眾藝人玩遊戲比併，朱敏瀚和黃子恆分別抱起鄧伊婷和吳文懿做深蹲，兩男表現有點吃力，場面搞笑。之後朱敏瀚演繹譚嘉儀主唱的劇集主題曲《熟悉的你》，其間情深款款望向在台下的王敏奕。

問朱敏瀚是否當了王敏奕是緋聞女友陳曉華？他否認，「這首歌是屬於劇中我和敏奕的愛情故事」。有沒有對陳曉華唱過情歌？朱敏瀚說：「每次唱歌都是公開向大家唱，未試過對住一個人唱，我私底下唱歌都是在洗澡時。」今次不是朱敏瀚首次公開獻唱，之前有出埠登台，上星期與其他藝員在馬來西亞開迷你演唱會，「今次唱女仔歌，事前自掏腰包搵人改成男仔版，希望將來有機會唱自己的劇集主題曲」。

王敏奕稱老公曾國祥沒向她唱情歌和寫情信，笑說：「我好易𧨾。點𧨾掂我？忘記了。」朱敏瀚笑稱劇中對王敏奕如狗般聽話，凡事以對方為先，「現實會理性一點，不會像角色對程晴（王敏奕飾）至死不渝，會各方面平衡」。王敏奕演霸氣女總裁，與現實的她相反，「我一點也不霸氣」。

鄧伊婷情傾人夫吳尊

鄧伊婷穿連身短裙被朱敏瀚抱起，不擔心走光，因做足安全措施，著了打底褲，「今（昨）日條打底褲有點長，反而驚條阿婆打底褲突出，會好肉酸」。單身的她透露擇偶條件，偏愛戴眼鏡文青男，「溫柔、體貼和專一，又要有點肌肉，吳尊完全符合我的條件，他出過書，又經常運動和愛惜太太」。說到吳尊已結婚，她笑言：「我會等他。」

記者：柯美