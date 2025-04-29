湯告魯斯入場睇《罪人們》 米高佐敦多謝支持

【明報專訊】《黑豹》系列導演賴恩古拉（Ryan Coogler）與《洛奇外傳：王者之後》男星米高佐敦（Michael B. Jordan）第5度合作新片《罪人們》（Sinners），本月18日在美國開畫，首周末票房收4800萬美元（約3.74億港元）稱冠。由於口碑極佳，「爛番茄」網站給予接近滿分的98%好評，觀衆好感度亦達97%，帶挈第2周票房繼續報捷，美媒原先預測上周末3日收3000萬至4000萬美元（約2.34億至3.12億港元），最終數字升至4500萬美元（約3.5億港元）蟬聯榜首，大幅拋離三甲位置的《星球大戰前傳：黑帝君臨》20周年重映版（2520萬美元）及《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）監製兼主演動作片《暗算2》（2450萬美元）。

截至周日（27日）為止，《罪人們》美國上映10天票房累收1.22億美元（約9.5億港元），全球更達1.61億美元（約12.5億港元），以製作費9000萬美元（約7億港元）計算，可謂穩賺不賠。下月將赴康城影展宣傳新片《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）的湯告魯斯（Tom Cruise），昨日亦抽空入場欣賞《罪》片，並把他在戲院門口「打卡」的照片上載到社交媒體，恭喜台前幕後取得成功之餘，不忘提醒觀眾：「記得睇到片尾，有彩蛋片段呀！」男主角米高佐敦隨即留言回應：「多謝你的愛和支持。」