陳卓賢失落新人獎未感失望 跟梁朝偉劉青雲眼神交流感被加持

【明報專訊】男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）、泰國女星Namtan、李炘頤（Alina）和楊天宇昨日到尖沙嘴出席時尚品牌活動，以不同風格沙灘裝亮相，陳卓賢讚首次見面的Namtan靚女，笑稱好彩自己穿短褲也很性感，不比同場女星的泳裝襯衣打扮遜色。他回想十幾年前讀中學時常到海邊練沙灘排球，「以前打沙灘排球，著的排球褲更短，但冇人留意，不及現在有那麼多粉絲支持」。陳卓賢日前參加香港電影金像獎頒獎禮，粉絲租遊艇到維港應援，網民狠批應援遊艇大殺風景，不尊重大會，陳卓賢護粉絲說：「咁大個維港，可以容得下小小的一艘船，就好似咁大個香港，容得下大家不同言論，我好多謝粉絲為支持我做出的行動。」

陳卓賢失落最佳新人和原創電影歌曲獎未感失望，認為有份提名已很開心，遇到《久別重逢》這麼好的劇組已是獎勵，「前幾年行完金像獎頒獎禮紅地氈就走，冇份入場睇，今次因為有提名，參與度高，又有份演唱，跟坐前排的前輩梁朝偉、劉嘉玲和劉青雲有眼神交流，收到好大能量，有被加持的感覺」。他透露最近忙於為6月澳洲的兩場騷做準備，刻苦鍛煉，「之前一口氣做完7場MIRROR騷可以放鬆，今次個人騷跨越大半年，其間需控制飲食、健身和練歌，我很想食薯條」。

Namtan盼跟香港藝人合作

來港幾次的Namtan學識幾句廣東話，現場以廣東話跟大家打招呼，透露活動前知道會跟陳卓賢同場，很期待見面，「希望有機會多來香港，跟不同藝人合作」。提到獲不少粉絲支持，她表示能見到一班粉絲很興奮。問到幾時搞粉絲見面會？Namtan說：「暫時不可透露，大家可以期待一下。」

泰國早前發生地震，對不少建築造成破壞，Namtan稱事發時正在機場，等候乘坐飛機到越南舉行粉絲見面會，「機場附近不多高樓大廈，所以地震的感受不大，很多外國人亦都習慣了。泰國不常發生地震，相信經過今次，泰國民眾都會認識如何應對突發情况」。

「夜粥小組」6．28開騷「揈爆」亞博

此外，MIRROR分支小隊「夜粥小組」成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）和陳瑞輝（Frankie）將於6月28日假亞博舉行《W.T.F. Live 2025》演唱會。演唱會以「Want To Fing」為主題，以強勁舞步、街頭風舞台，以及男孩感性一面，帶來沉浸「揈爆」氛圍。楊樂文說：「今次演唱會唔止係跳唱咁簡單，我哋想同觀眾一齊『fing』，創造真正嘅party，希望大家到時一齊嚟狂歡。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳