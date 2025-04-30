金秀賢遭廣告商索償1600萬

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸今年2月陳屍住所，終年24歲，遺屬早前透過YouTube頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎」）公開她15歲開始跟《淚之女王》金秀賢拍拖6年的證據，後者澄清二人由2019年夏天到2020年秋天交往，強調女方當時已成年。事件終鬧上法庭，金秀賢入稟「橫豎」及金賽綸遺屬誹謗，後者則控告另一YouTuber李鎮浩散播失實言論，把金賽綸逼上絕路。

韓媒「YTN」昨日報道，金秀賢擔任代言人的其中兩間廣告商，最近向他及所屬事務所Gold Medalist提出退回代言酬金並賠償損失的訴訟，合共索償30億韓圜（約1600萬港元），報道又指另一間廣告商亦準備提告。據報金秀賢坐擁15個廣告合約，以每個代言費10億韓圜（約540萬港元）至12億韓圜（約650萬港元）計算，假如全部提出訴訟，賠償金額高達100億韓圜（約5400萬港元）以上。Gold Medalist接受韓媒查詢時稱，暫未收到相關索償要求。提起金賽綸，生前主演電影《吉他手》定於下月30日在韓國開畫，日前公開電影插曲《沒有痛苦的世界》MV，內容以金賽綸演出片段剪輯而成，其中一句對白「人生不是一件容易的事啊」令人神傷。另外，最近有人向韓國國民權益委員會舉報金賽綸遺屬的代表律師夫志錫，指他向遺屬提供錯誤的法律知識，教唆家屬公開金秀賢不雅照片。

文：蘇珮欣