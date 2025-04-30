永野芽郁終為不倫戀醜聞道歉

【明報專訊】日本雜誌《週刊文春》上周揭發《工作細胞》25歲女星永野芽郁與《大叔的愛》40歲已婚田中圭搞不倫戀，女方更疑似一腳踏兩船，同時與TBS電視台今季日劇《Caster》26歲韓星金武俊在香閨密會。雖然3人透過事務所否認戀情，可是雜誌公開永野與田中親密合照，女方清純形象迅即崩壞。

永野芽郁沉默數天，前晚深夜主持電台節目《永野芽郁的All Night Nippon X》首度開腔回應，在節目開始前，她先公開道歉：「關於最近某周刊報道引起的騷動，令一直支持我的朋友、粉絲，以及工作上的相關人員，感到擔心及困擾，真的很對不起。」永野在長約55秒的聲明中，並沒交代與田中圭及金武俊的關係，只強調事件純屬誤會，她說：「對於個人作出可能引起誤解的輕率行為，我從心底反省，承諾今後行事會更加小心，避免同類事件再次發生。」說罷即播出已故瑞典DJ Avicii歌曲《Wake Me Up》。

據日媒報道，電台門外約30名記者等候永野，直至節目完結，她並沒現身接受訪問，而是登車離開。網民對於永野的道歉聲明反應兩極，有粉絲表示支持和諒解，亦有網民指她以「誤會」作掩飾，令人難以接受，又指《Wake Me Up》歌詞提到「愛是獎品」，恐怕令事件愈描愈黑。