【開箱】《i人質危機》 還原蘋果商店脅持人質事件

【明報專訊】美國蘋果公司推出智能手機取名iPhone、平板電腦叫iPad，因此把2022年發生在阿姆斯特丹蘋果直營店的脅持人質事件，改編拍成電影稱為《i人質危機》（iHostage）可謂理所當然。此片剛於4月18日在影視串流平台Netflix上架，短短3日已錄得1510萬觀看次數，不但高踞非英語電影收視榜首，也是該平台上周最多人觀看的節目，可見捧場者眾。

獨行槍手遭警撞斃

改編自真人真事的荷蘭犯罪電影《i人質危機》，故事以2022年2月22日發生在阿姆斯特丹萊頓廣場的脅持人質事件為背景，當時一名27歲青年持槍闖入蘋果直營店，威脅當局交出價值2億歐元（約17.6億港元）的加密貨幣贖金，並安排交通工具讓他安全離開，否則將殺死店內人質。擾攘數小時後，特勤隊趁槍手步出店外拿取食水，開車把他撞斃，人質安然逃脫，事件迅速落幕。

《i人質危機》片長100分鐘，節奏相當明快，由主角Ilian從保加利亞乘坐火車到達阿姆斯特丹打工說起，他因旅途中遺失耳機，抵埗後便到蘋果直營店補購，交易剛完成時，穿著迷彩制服的獨行槍手Ammar在開場7分鐘已進入店內，開槍示警並脅持Ilian作人質，兩名巡邏警員首先抵達案發現場，槍手隨即展示身上綁滿炸藥，二人不敢輕舉妄動。警局總隊長Kees負責主持大局，談判專家Lynn則與槍手討價還價，可是過程並不順利，例如有網紅透過社交媒體發文，公開商店一樓有約40名顧客滯留的情報，隨時威脅他們的人身安全；另一方面，蘋果店員Mingus與3名顧客（Lucas、Soof和她的女兒Bente）躲在儲物室等待救援，其間Soof疑似心臟病發等，都增加特勤隊的救援難度。

關注社會邊緣群眾

《i人質危機》荷蘭導演Bobby Boermans接受《時代》雜誌訪問時稱，由於他在案發現場附近居住，因此對事件印象深刻，「類似案件甚少在當地發生」，令他反覆思量：「究竟在脅持人質那5小時內，發生過什麼事情？」於是自編自導此片，並採取半紀錄片形式拍攝，電影大量運用手搖鏡頭及閉路電視畫面，多角度呈現事件面貌，令到真實感大大增強。

值得一提的是，《i人質危機》並非為破解槍手行兇動機而拍，導演希望透過此片，呼籲民眾關注社會上需要幫助的邊緣社群，避免他們走投無路，採取極端手段作出控訴，最終造成人命損失，一切為時已晚。

搭建商店以假亂真

為了忠實呈現案發經過，劇組按照丹萊頓廣場蘋果直營店的室內擺設，在片場搭建一比一廠景拍攝；至於店外街景則透過影像掃描技術，投射到巨型LED屏幕，同樣幾可亂真。不過，外國影評人似乎對《i人質危機》興趣不大，「爛番茄」網站只有6篇影評文章，難以為電影打分；觀眾口碑亦一般，有人批評故事沉悶，亦有網民開玩笑說，如果這宗脅持人質事件發生在美國的話，最先抵達現場的兩名警員已迅速把疑犯擊斃，恐怕電影開場10分鐘已經結局。