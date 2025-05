【開箱】《雷霆特攻隊*》 給暗黑英雄一場集體心理治療

next

【明報專訊】Marvel超級英雄片《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*)本周三(30日)率先在港開畫,美國延至5月2日上映,首輪影評普遍讚好,「爛番茄」網站綜合113篇影評文章得分88%,一洗2月推出《美國隊長4:勇敢新世界》只有44%低分之恥。據美媒The Hollywood Reporter昨日預測,《雷》片首周末票房料收7300萬美元(約5.7億港元),略遜於《美》片的8880萬美元(約6.9億港元),仍能輕易登上開畫冠軍。

建立新復仇者聯盟

《雷霆特攻隊*》由金球獎最佳迷你劇《齮齕人生》導演積舒利亞(Jake Schreier)執導,作為Marvel電影宇宙(MCU)第5階段的壓軸篇,本片絕對及格有餘。故事講述一班反英雄角色如「寒冬戰士」沙巴遜史丹(Sebastian Stan)、第二代「黑寡婦」科倫絲佩芝(Florence Pugh)、前蘇聯特工「紅色保衛者」大衛夏巴(David Harbour)、「鬼魅」漢娜莊卡雯(Hannah John-Kamen)以及前「美國隊長」懷特羅素(Wyatt Russell),如何擺脫過去黑歷史,合組「新復仇者聯盟」的心路歷程。

電影由「黑寡婦」接班人科倫絲佩芝從全球第二高(679米)建築物、位於吉隆坡的默迪卡118天台一躍而下的震撼場面揭開序幕,透過她的內心獨白,揭開她視如親姊的「黑寡婦」史嘉麗祖安遜(​Scarlett Johansson)死後一直感到孤獨和痛苦,只好透過殺戮自我麻醉。

同一時間,茱莉亞杜里福斯(Julia Louis-Dreyfus)繼《飛隼與寒冬戰士》與《黑豹2》後再次扮演中情局局長華倫天娜,她為免遭受國會彈劾,首先派遣黑寡婦、鬼魅、前美國隊長及「模仿大師」奧嘉古莉寧高(Olga Kurylenko)等人清除由她秘密成立OXE組織的非法人體實驗證據,完成後再設局把他們消滅,以為一石二鳥,從此安枕無憂。

哨兵戰力嚴重弱化

事實卻是寒冬戰士在《美國隊長4:勇敢新世界》故事結束後,當選國會議員,一直追查華倫天娜的犯罪證據,得悉她透過OXE研發超級戰士「哨兵計劃」取得成果,決定聯合黑寡婦等人對之抗衡。《壯志凌雲:獨行俠》路易斯布文(Lewis Pullman)扮演全新角色「哨兵」,原本是個患有嚴重抑鬱症的道友,注射超級血清後獲得非凡能力,成為華倫天娜的最強武器,直至他遭到悲慘過去和絕望情緒吞噬,產生第二人格「虛無」,把紐約變成黑暗死城,黑寡婦等人如何應付得了?

《雷霆特攻隊*》主角全屬漫畫中的二線角色,各自擁有不堪回首的過去,例如自小接受俄羅斯暗殺組織「紅房」訓練的黑寡婦,一生殺人如麻;曾遭納粹黨員創辦「九頭蛇」洗腦變成殺人機器的寒冬戰士,同樣滿手鮮血。他們透過互相扶持,學懂直視失敗和痛苦,最後把虛無擊退、拯救哨兵的過程,彷彿就是一班戒酒或戒毒人士的小組分享會,令人感動。

遺憾的是哨兵穿著黃色戰衣登場時間太短,造型雖忠於漫畫,可惜未有發揮原著提到他擁有「千個太陽」的真正威力,變身虛無的殺傷力亦被嚴重弱化,令人看不過癮。

彩蛋為《復聯5》鋪路

電影結束後,銀幕出現《雷霆特攻隊*》戲名,然後附加《新復仇者聯盟》(The New Avengers)名稱,正好解釋「*」符號的象徵意義。片尾收錄兩條彩蛋,其一是呼應紅色保衛者提議為「雷霆特攻隊」推出粟米片的笑話,另一是為7月上映《神奇4俠:英雄第一步》(The Fantastic Four: First Steps)和明年推出《復仇者聯盟5》(Avengers: Doomsday)造勢,片段提到14個月後,安東尼麥奇(Anthony Mackie)飾演美國隊長另組復仇者聯盟,而且比黑寡婦等人的新復仇者聯盟更受歡迎,正好回應《美國隊長4:勇敢新世界》夏里遜福(Harrison Ford)扮演美國總統下令他重組復仇者聯盟的劇情。同一時間,來自異次元的火箭從外太空闖入地球大氣層,火箭印有「神奇4俠」標誌,預告這班超級英雄,將於MCU第6階段正式合作。

上映日期:4月30日