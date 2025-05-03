《呂濤米Lo Seoul》下周一首播 Edan鬧隊友「無人性」

【明報專訊】姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）早前到韓國拍ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》，是MIRROR首個小組團綜，他們興奮追星、追雪、體驗傳統韓國文化及不同挑戰。

節目下周一（5日）首播，四子在第一集重演韓國人氣戀愛真人騷情節，在天堂島中爭取對方歡心，目標成為「理想旅友」。Edan與Anson Lo「登神」CP續情緣，Edan笑言被Anson Lo的名貴首飾吸引，他說：「同他一齊應該可以生活無憂，同埋去旅行可以不用畀錢。」Anson Lo則覺得Edan很可愛，但不能表露出有好感。姜濤與Jeremy的對話是互相試探誘惑，Jeremy問姜濤平時旅行喜歡穿什麼風格？姜濤指喜歡cosplay，還表示「遲吓著畀Jeremy睇」，對話有別於二人平日含蓄形象。

四子之後去到汗蒸房做任務，Edan被抽中需要留守在高溫房，等候其他人完成任務。首個挑戰任務是合力摺100頂羊角帽，毫無經驗的三人大呼「好難呀」，姜濤笑言：「你哋想Edan熱死。」他們慢條斯理邊摺邊聊天，沒有要拯救Edan的心。Edan趁有5分鐘休息時間，偷看成員進度，聽到三名隊友說不會擔心他辛苦時，直言隊友「無人性」。完成首個任務後，姜濤、Anson Lo及Jeremy要挑戰深蹲100次和致敬呂爵安《MIRROR GO》名場面，在100隻熟雞蛋中找出1隻生雞蛋。

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